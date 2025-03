¿Regalos con sorpresa?: Acusa Karla Sofía que fue drogada tras los Premios Oscar 2025

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A través de sus redes sociales la nominada a Mejor Actriz por su participación en Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, compartió un momento peculiar que vivió después de la celebración de los Premios Oscar 2025, aparentemente según sus historias de Instagram, un fan le hizo algunos regalos, entre los que estaban unas frituras y un refresco, sin embargo, el asunto empezó realmente después de que los consumiera.

De tal forma que después de que ingiriera ambos alimentos, la española señaló que empezó a sentirse mareada y en ese instante pensó que era el cansancio, así que procedió a irse a la cama, pero el malestar en lugar de disminuir terminó por aumentar. Debido a lo mal que se sentía le llamó a un amigo para que estuviera al pendiente de cualquier cosa que pudiera ocurrir. Asimismo, pensó que quizás comiendo algo dulce, esto por si tenía algo que ver con la presión pero no pasó nada.

"Pues resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar como mejor actriz principal. Me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor limón, hasta ahí todo bien. De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero notó que la intensidad sube y me empiezo a preocupar, llamó a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo", relató la mujer de 52 años.

Es así que la verdad de lo que ocurría con su organismo lo supo cuando prestó atención al empaque del refrescó, contó Gascón mientras adjuntaba una imagen, que el producto que había tomado contenía THC, el componente psicoactivo del cannabis, principal responsable de sus efectos psicoactivos, como resultado sus efectos ocasionan relajación, ansiedad e influye en el estado de ánimo y pensamiento.

Karla Sofía Gascón compartió una mala experiencia que vivió después de los Oscar 2025

"Me río ahora aunque sigo con vértigo. Pero, sí me asusté. Menos mal que no lo llevó mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos muy bonitos, gracias", finalizó su relató la mujer que antes de su transición participó en programas tanto españoles como mexicanos, en el primero están El súper, El pasado es mañana y Calle nueva; en el segundo uno de sus más reconocidos es en el 2013 con Nosotros los Nobles de Gary Alazraki.

Fuente: Tribuna