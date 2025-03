Adiós Televisa: Yolanda Andrade vuelve a dejar 'Montse&Joe' y productora da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora Yolanda Andrade de nueva cuenta acaparó la atención de toda la prensa y de sus seguidores debido a que otra vez abandonó los foros de Televisa y se ausentó del programa Montse&Joe. Como se recordará, la también actriz sinaloense apenas se había reintegrado a la emisión de Unicable la semana pasada, tras haberse ausentado durante meses debido a problemas de salud.

La noche de ayer martes 4 de marzo se transmitió un nuevo capítulo de Montse&Joe, pero lamentablemente la originaria de Culiacán brilló su ausencia otra vez, aunque la semana pasada había sido recibida por todo lo alto de vuelta en el set. Su compañera Montserrat Oliver no reveló cuál era la causa de la ausencia de Yolanda, sin embargo, sí dio la bienvenida a una nueva conductora invitada, que en esta ocasión fue Roxana Castellanos.

Asimismo, en el programa contaron con dos visitas muy especiales y se trató de Angélica María y Angélica Vale. Como era de esperarse, el público del Canal Unicable de inmediato notó la ausencia de Andrade y usaron las redes sociales para preguntar qué le había pasado, pero no obtuvieron respuesta.

Roxana Castellanos ocupó el lugar de Yolanda

Productora de Montse&Joe habló sobre Andrade

Sin embargo, en días pasados la productora Raquel Rocha, que está a cargo de Montse&Joe, ya había adelantado que Yolanda no acudiría al programa porque tenía una cita médica. Frente a diversos medios, en primer lugar Raquel habló de su admiración por la sinaloense: "¿A poco no es de admirarse? está muy cañona, la verdad que mis respetos y esperando que siga yendo a todos los programas".

Posteriormente, la productora explicó porqué Andrade no estaría en el nuevo episodio de Montse&Joe: "Este próximo programa no va estar pero porque ya tenía agendada una consulta médica, pero ya regresa a full (con todo)". Además, Raquel contó cómo había percibido a la conductora en su regreso al set: "Estaba muy contenta y muy emotiva de ver a todo el equipo de producción, todos fuimos a apapacharla, no es porque yo tenga el honor de conocerlas a las dos, pero admiro la entrega que tienen la una con la otra".

En ese sentido, Rocha aseguró que Yolanda cuenta con su apoyo para que atienda su salud antes que volver al trabajo: "Vamos a estar apoyándola siempre que se necesite, pero la salud es primero, siempre tiene la mejor actitud". Finalmente, la productora compartió cuál era su perspectiva respecto a la conductora: "La veo mucho mejor, ahorita se va hacer otros estudios y esperamos la otra semana ya poder grabar con ella otra vez".

Fuente: Tribuna