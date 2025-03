"Eres un sin talento": Tío Rober destroza a Adrián Marcelo y los memes no se hacen esperar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Apenas logró liberarse del estigma de ser "la mascota" de Gala Montes, y que dejarán atrás ese tema, y Adrián Marcelo, una vez más está dando de que hablar y acaparando tendencias en redes sociales por la "arrastrada" que le están dando, pero esta vez un comediante respetado libre de polémicas, el Tío Rober, quién no tuvo reparo alguno en destrozarlo sin piedad y haciendo estallar los meses entre internautas, afirmando que el regiomontano es "un sin talento".

En su más reciente podcast de Hermanos de Leche, Adrián catalogó su programa como el más exitoso y divertido, junto al de La Cotorrisa, menospreciando a otros colegas con comentarios como había alguien que presumía levantar un podcast cuando debería dedicarse a "levantar su carrera", asegurando que les rogó para abrirles a él y a 'La Mole' sus eventos. Aunque no dijo un nombre como tal, como afirmaron que fue un mensaje en contra de Rober y su podcast.

Ante esta situación, el comediante decidió emplear precisamente dicho podcast, La Hora Feliz, para darle una contundente respuesta a Adrián junto a 'El Cojo Feliz'. En su mensaje no hubo ni una pizca de broma y lo humilló por completo, asegurando que como el tema de Gala ya lo superaron, ahora busca atacarlos a ellos para vender boletos de sus shows: "Esto nos agarró de sorpresa Adrián, porque siempre te hemos considerado un compañero y a La Mole un amigo. Y ahora nos quedó claro que ya no sabes a quién insultar para vender boletos".

Pero, eso no fue todo, ya que Rober declaró que él no entiende el gremio de la comedia porque no pertenece a ese, al igual que tampoco al de la televisión, asegurando que le dolió el que "te mandara a la ver... de La Casa de Los Famosos México", asegurando que lo hizo porque es "un sin talento que no le ha quedado de otra más que presumir cuánto gana porque piensa que eso es triunfar", en vez de demostrar que lo vale.

Nosotros entendemos que sigues en brote psicótico, no ha disminuido ni una pisca a pesar de que tiene meses fuera del programa que lo provocó, ese programa que según tu dominaste, pero hicieron contigo lo que quisieron. Te estudió, te moldeó, te exhibió y cuando te frieron el cerebro, te tiraron en la basura", añadió.

De igual manera, destacó que el presentador de Multimedios ni siquiera podrá hacer de esta guerra de comediantes algo divertido porque no tiene la capacidad de ello y cuando responda lo hará desde la ira y solo sobresaldrá ese odio que tiene por no poder triunfar como dijo: "Te diría que deberías entenderlo porque eres psicólogo porque tu coso ya es de psiquiatra, y lo divertido que podría ser unos comediantes en guerra se ataquen, se verá apaciguado porque tu no tienes ningún talento para eso, tus ataques serán burdos, viserales y desde la tripa".

Finalmente, pidió a Iván Fermatt, nombre real de 'La Mole', que le enseñé de verdad a Adrián la manera en que en verdad se mueven las cosas en el mundo de los comediantes para que entienda que nadie lo quiere y que solo lo utilizan para burlarse de él: "Ojalá que La Mole, el carnal que te introdujo a este medio, pueda ayudarte y explicarte como funciona esto, entiende, este gremio no te quiere, te utiliza".

Como era de esperarse, en X, anteriormente conocido como Twitter, los internautas no han tardado en poner en tendencia los nombres de los implicados con divertidos memes en los que incluso hasta fans del propio Adrián declaran que el comediante le había dado una fuerte "arrastrada" con sus palabras, incluso emplearon la imagen de Los Simpsons en el que 'Krusty' le da una golpiza a 'Bob Patiño' y lo deja tirado en el suelo mal herido.

