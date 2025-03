Esta es la película de terror que hizo dormir a Robert Pattinson con 2 cuchillos en el cuello

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El actor Robert Pattinson reveló que se ha vuelto “demasiado sensible” a las películas de terror en su vida adulta, a pesar de haber sido un ávido espectador de este género durante su juventud. La confesión surgió durante una reciente entrevista en video para GQ junto a Bong Joon Ho, director de su próximo proyecto Mickey 17. “Solía ver muchas cosas oscuras cuando era más joven y pensaba: 'sí, esto es genial'. Y ahora, soy demasiado sensible”, compartió Pattinson. “Es extraño, uno pensaría que sería al revés, que a medida que envejeces, te asustan menos estas películas. Ya no puedo verlas”.

Por su parte, el director surcoreano Bong Joon Ho especuló que esta nueva resistencia de Pattinson podría estar relacionada con su reciente paternidad, ya que el actor tuvo su primer hijo junto a la también actriz Suki Waterhouse en marzo de 2024. Sin embargo, Pattinson aclaró que su creciente temor a las películas de terror comenzó antes de convertirse en padre.

La intensidad de sus miedos quedó evidenciada cuando, recientemente, tuvo que ver una película de terror antes de reunirse con un director para un nuevo proyecto. “Me asusté mucho. Vi la película y no dejaba de pensar que alguien estaba entrando a mi casa”, relató el protagonista de The Batman. “Así que me quedé sentado en mi sofá con dos cuchillos de cocina esperando a que entrara la persona. Y luego me quedé dormido con ellos, básicamente en mi cuello. Probablemente era una ardilla”.

Aunque Pattinson no reveló el nombre de la película o del director, todo apunta a que podría tratarse de Smile, dirigida por Parker Finn. Esta conjetura surge porque actualmente Pattinson y Finn están colaborando en el remake de la icónica película de terror Possession de Andrzej Zulawski. Finn dirigirá la nueva versión, mientras que Pattinson participará como productor a través de su compañía Icki Eneo Arlo. Aún no se ha confirmado si Pattinson también protagonizará el filme.

El proyecto cuenta con el respaldo de Paramount Pictures, lo que ha generado grandes expectativas entre los fanáticos del género. Con estas revelaciones, Pattinson muestra una faceta más vulnerable y humana, evidenciando que incluso las estrellas de Hollywood también pueden ser víctimas del miedo.

Fuente: Tribuna