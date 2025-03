Exactriz de Televisa llena de tristeza a 'Ventaneando' al confirmar muerte de dos hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien trabajó por décadas en Televisa hasta que el pasado 2024 firmó su primer contrato en TV Azteca, dejó impresionados a todos sus seguidores y fans debido a que en una reciente entrevista con Pati Chapoy confesó sobre la muerte de dos hijos. Se trata de la icónica actriz Daniela Castro, quien presuntamente estrenará este año su primer proyecto en la televisora del Ajusco.

La artista mexicana comenzó su carrera en la empresa de San Ángel siendo parte del programa Cachún, cachún, ra-ra, además de que pudo ser parte de grandes melodramas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones, Mi pecado, Lo que la vida me robó, Una familia con suerte, Mi pecado y Me declaró culpable. Sin embargo, en 2018 vivió un escándalo que la hizo dejar su carrera, ya que fue acusada falsamente de un robo en Texas, por lo que estuvo bajo arresto al menos 8 horas.

Ahora que espera su regreso a la actuación de la mano de Azteca, Daniela accedió a platicar en exclusiva con Pati Chapoy para su canal de YouTube y su programa Ventaneando. Fue a través de esa íntima entrevista que la reconocida actriz se sinceró y confesó lo complicado que fue para ella ser madre, debido a que durante su juventud sufrió dos abortos distintos.

Daniela Castro perdió dos bebés antes de tener a sus tres hijos

La exnovia de Raúl 'El Negro' Araiza, con quien incluso estuvo comprometida en matrimonio, detalló que antes de poder traer al mundo a sus tres retoños, tuvo que enfrentar el duro desafío de perder a dos bebés: "Antes de mi embarazo de Danka, pierdo a dos bebés y fue muy traumático para mí. Ya no me quería embarazar, decía, porque no quería vivir este sufrimiento", le contó Daniela a la periodista de espectáculos.

La sobrina de Benito Castro (qepd) compartió que su primer hijo tuvo un paro en el corazón, por lo que tuvo que abortar, mientras que el segundo embarazo no se logró debido a que fue extrauterino. Afortunadamente, en el año 2003 pudo darle la bienvenida a su primera hija, conocida artísticamente como Danka: "Engordé 30 kilos, Pati, fue una cosa terrible", recordó. La segunda hija de Daniela, Alexa, nació en 2005, mientras que en 2013 tuvo a su único varón, Gustavo.

Además de recordar este oscuro pasado de su vida, Daniela compartió sus mayores miedos y son que algo les llegue a pasar a sus hijos: "Hay mucha inseguridad en este país y hay historias de terror en los antros, aunque sea el mejor y aunque vayan acompañadas, siempre hay un riesgo. Hasta que regresan a casa duermo y sí tienen horarios, porque el antro lo abren a las 11:30 o 12 de la noche máximo y ellas tienen que llegar a las 3 de la mañana a más tardar", dijo.

Son buenas niñas, he tratado de darles los mejores consejos, los principios, una estructura moral y familiar. Me tocó una época de generaciones muy complicadas y muy difíciles", añadió Daniela, sobre la educación que le ha dado a sus hijas mayores.

Fuente: Tribuna