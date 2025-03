Galilea Montijo reacciona a su caída y defiende a su novio de las críticas por no 'salvarla'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana el nombre de Galilea Montijo se volvió tendencia en diferentes plataformas y redes sociales debido a que se hizo viral el video que captó el momento exacto en el que sufrió una caída en pleno Carnaval de Mazatlán. La famosa conductora ya reaccionó a esta penosa situación y respondió a quienes han criticado a su novio, Isaac Moreno, asegurando que el modelo no hizo nada para 'salvarla'.

En los videos que se han hecho virales, se observa que mientras la presentadora del programa Hoy bajaba del carro alegórico donde se encontraba tras participar en el espectacular desfile y su vestido se atora con la decoración, por lo que termina cayendo. La grabación desató todo tipo de reacciones, entre ellas, críticas para Isaac, quien se ríe al ver el tropezón de su novia y luego intenta ayudarla a levantarse.

De hecho, muchos lo señalaron como el responsable del accidente que sufrió la conductora de La Casa de los Famosos México, mientras que otros consideran que no le brindó el soporte necesario y, además, resaltaron que Isaac prefirió detenerse de su barandal antes de echarle una mano a la famosa.

En horas recientes, la prensa captó a Montijo regresando a la CDMX luego de sus compromisos laborales y de esta forma respondió ante las preguntas sobre el incidente que la volvió tendencia en las redes: "No será la primera, no será la última…", expresó la también actriz. Pero cuando un reportero mencionó que afortunadamente su pareja estaba ahí para auxiliarla, la famosa tapatía respondió:

Exacto, el hombre ahí, si no hubiera estado él ahí, te juro que sí me voy".

Sin embargo, al escuchar que algunos usuarios de las redes lo estaban atacando por no haberla cuidado, Gali refutó: "No había barandal, no, pues ese fue el tema, que preferí caerme que irme al lado, no había barandal". Por último, la artista de 51 años recordó cuando Belinda se cayó durante su participación en un desfile dentro de la Semana de la Moda en París, y recalcó: “Ah, no, cuando le hizo así, y todo, claro, como siempre ganando mi Beli y yo".

