Hermana de Rey Grupero acusa al equipo de Lupillo Rivera de plagiar canción que escribió

Ciudad de México.- Después del enfrentamiento entre Rey Grupero y Lupillo Rivera, rompiendo su alianza de manera definitiva, la hermana del youtuber acaba de emplear las redes sociales para acusar de plagio al equipo que dejó el cantante de corridos, señalando que el tema que acaban de subir la escribió ella al lado del también famoso presentador, asegurando que la registraron con derechos de autor desde hace dos años.

Mediante un en en vivo de Instagram, la joven compositora Luciana Ordaz Balderas, hermana de Rey, declaró que salió a desmentir al equipo de Lupillo, explicando que compartieron una canción, bajo la bandera de decir que ellos sí cumplen con lo que prometen y que no dejan atrás a nadie, haciendo referencia a la pelea que tuvieron y que el youtuber se fuera del lado de Niurka Marcos, asegurando que la hacen pasar como suya cuando no es así: "Rey y yo la escribimos hace dos años, la registramos hace dos años, tiene musicalización, tiene la voz de Rey y mi voz".

Luciana declaró que como su hermano sigue dentro de La Casa de los Famosos All Stars, es su deber salir a aclarar la situación, especialmente a que como compositora se le esté desmeritando su trabajo y alguien más se lo esté colgando como si fuera suyo cuando no es así: "Estoy muy molesta con el equipo de Lupillo, por no pedir mi autorización como compositora de usar mi canción, ella no tenían derecho de lanzarla como la lanzaron diciendo 'nosotros la hicimos' y no".

De la misma manera, destacó que como su hermano, Luis Alberto Ordaz Balderas, nombre real del Rey Grupero, sigue dentro del reality show de Telemundo, ella todavía no hará más que dejar establecido desde ese momento, que Lupillo ni su equipo son los creadores de dicha canción, y desea que se viralice el video en redes sociales, pues ella va a esperar hasta que el youtuber salga para tomar las medidas necesarias.

Finalmente, señaló que si bien, ella todavía no procederá legalmente porque quiere esperar a su hermano, tampoco va a permitir que se le tache como un malagradecido cuando no fue así, y había un trato que él de frente decidió disolver dentro del proyecto y no pidió nada: "Lo están poniendo como un malagradecido, cuando él no pidió nada, él terminó su juego con él y yo no me voy a meter con nadie, pero como compositora de esa canción estoy molesta que la hayan usado así".

Fuente: Tribuna del Yaqui