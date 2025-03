Iba a quitarse la vida: Exintegrante de 'LCDLF México' hace una desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer y actor, Ricardo Peralta, ha vivido un año completamente complicado, a tal grado que se dijo quiso quitarse la vida, pues no soportaba todo el hate en su contra. Ahora, la historia ha cambiado y tras seis meses de La Casa de los Famosos México, el mexicano brindó una reveladora entrevista a TV Notas, donde hizo una desgarradora confesión respecto a todo lo que ha enfrentado en el último año.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Peralta se convirtió en uno de los más odiados por el público, junto a todos los integrantes del 'Team Tierra', por la manera en la que se expresó de los integrantes del 'Team Mar' y de otras personas, por lo que hasta lo llamaron "misógino". Fue tanto el desprecio del público que hasta le tumbaron su cuenta de Instagram y en la premiere de Wicked lo abuchearon y gritaron que se fuera.

Peralta declaró que se encuentra actualmente en terapia psicológica y trabajando en procesar todo, destacando que ha habido tanta dicha como amargura, pero que ahora entiende que la fama es un arma de doble filo, en la que a veces el odio es parte dé y se deje aprender a vivir con él: "El trabajo psicológico poco a poco rinde frutos. Fue un sentimiento agridulce. Creo que todo eso es parte de la fama. Si uno quiere estar en el foco, le toca aguantar".

Sobre en que momento decidió que ya era necesario ir al psicólogo, el ganador de MasterChef Celebrity, destacó que fue casi de inmediato, pero no por una depresión como tal, sino pprque quería ayuda para entender lo que estaba pasando y procesar esas emociones, ya que eran tantas que ni él sabía como acomodarlas: "Sentía que necesitaba ayuda para lidiar con cosas a nivel mental, para que me organizaran las ideas. Hasta el momento no he necesitado ir al psiquiatra o tomar medicamentos. Si más adelante me dicen que es necesario, los tomaría".

Muy bien. Cuando sentimos que se nos confunden las ideas o no podemos organizarnos está bien pedir ayuda. Funciona muy bien. Creo que es necesario para cualquier persona", agregó.

Hubo momentos en que decía: ‘Me encantaría reírme’, pero solo lloraba. Ahorita creo que es como todo en la vida. Todos los seres humanos hemos tenido momentos en los que decimos: ‘¿Qué voy a hacer?’. Se te tambalea el piso, pero puedes salir adelante y avanzar”.

Finalmente el creador de Pepe y Teo mencionó que él nukca quiso abandonar el mundo del espectáculo, ni las redes sociales, pero sí se tomó un tiempor porque lo necesitaba, era para él primordial el estar un poco lejos de todos los lalos comentarios para sanar y regresar más estable con todo bien en su lugar: "Nunca quise abandonar esto. Solo quería poner una pausa a lo que pasaba. Tal vez no hubo pódcast, pero porque tenía que reacomodar las ideas".

Fuente: Tribuna del Yaqui