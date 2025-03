Jennifer Garner responde al deseo de Ben Affleck de reconciliarse y seguir juntos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Jennifer Garner ha dejado claro que no está interesada en reavivar su relación con su exesposo, Ben Affleck, a pesar de que el actor está "abierto" a la idea de una reconciliación. Fuentes cercanas a la actriz de 13 Going On 30 aseguraron al medio Page Six que el "sentimiento no es mutuo", y que Garner está feliz en su relación con su actual novio, John Miller, con quien ha estado saliendo desde 2018.

Por otro lado, una fuente cercana a Ben Affleck reveló que el actor, quien recientemente concluyó su divorcio de Jennifer Lopez, "le encantaría tener otra oportunidad" con Garner. Sin embargo, la misma fuente aclaró que, aunque Affleck "estaría abierto a darle otra oportunidad a las cosas", entiende que no es realista en este momento de sus vidas. "Ben acaba de salir de un matrimonio, está realmente ocupado con el trabajo y enfocado en este nuevo capítulo", indicó la fuente. A pesar de sus sentimientos, Affleck "respeta la relación de Jen con John y nunca se interpondría entre ellos", añadió la fuente.

Para quien no lo sepa, Garner y Affleck, quienes estuvieron casados de 2005 a 2015, fueron recientemente fotografiados en una celebración familiar en el Combat Paintball Park en Castaic, California, donde disfrutaron del cumpleaños número 13 de su hijo Samuel. Durante la actividad, Affleck fue visto abrazando a Garner y participando juntos en las festividades, lo que demuestra que, aunque su relación romántica terminó, ambos mantienen una cordialidad por el bienestar de sus tres hijos: Violet, de 19 años; Seraphina, de 16; y Samuel, de 13.

A pesar de las recientes interacciones amistosas entre ambos, una fuente indicó a finales de enero que Affleck y Garner "están más cerca de lo que nunca han estado desde su divorcio", apoyándose mutuamente en momentos difíciles, como el divorcio de Affleck con Lopez y los recientes incendios en Los Ángeles. Por ahora, los representantes de Affleck y Garner no han comentado sobre estos últimos rumores ni sobre sus vidas personales

Fuente: Tribuna