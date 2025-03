Comparta este artículo

Nueva York, Nueva York. - Nueva York vivió el sueño para todos los fans de hueso colorado de Kim Kardashian, pues amaneció con una sorpresa gigante: un globo inflable de 18 metros de largo con la imagen de KimKa en bikini, esto con el fin de promocionar su nueva colección de trajes de baño de la marca SKIMS.

La instalación, ubicada en el Times Square, muestra a la empresaria y socialité recostada, con los brazos sobre la cabeza, además está vistiendo un bikini azul que resalta su inconfundible silueta. También hay que decir que esta publicidad está inspirada en una reciente sesión fotográfica de Kim disfrutando del sol en una playa paradisíaca. El inflable ha captado la atención de miles de transeúntes y ha desatado un intenso debate en redes sociales sobre la extravagancia de la campaña.

¡Kim Kardashian de 18 metros! Así es la tremenda publicidad de la socialité en NY. Foto: Redes

Kim Kardashian no es solo una estrella mediática; su trayectoria en los negocios es impresionante. Desde la apertura de la boutique Dash junto a sus hermanas en 2006 hasta la fundación de SKIMS en 2019, Kim ha demostrado una visión estratégica que la ha consolidado en el mundo empresarial. SKIMS, valorada en más de 4 mil millones de dólares, se ha posicionado como una de las marcas más influyentes en moda inclusiva. Además, ha incursionado en la industria de la belleza con KKW Beauty y SKKN by Kim, y ha explorado el ámbito tecnológico con aplicaciones móviles como “Kim Kardashian: Hollywood”. Actualmente, su fortuna se estima en 1.7 mil millones de dólares.

Su vida personal ha sido tan pública como su carrera. Kim ha contraído matrimonio en tres ocasiones: con Damon Thomas, Kris Humphries y Kanye West, con quien tuvo cuatro hijos. Su relación con Kanye, que abarcó de 2014 a 2022, fue especialmente mediática y marcó una etapa importante en su vida. También ha protagonizado romances con figuras como Pete Davidson y Ray J, entre otros.

Kim Kardashian comenzó a ganar notoriedad como amiga y estilista de Paris Hilton, pero fue el reality show Keeping Up with the Kardashians el que la catapultó al estrellato. A lo largo de los años, ha sabido convertir la controversia en oportunidades, consolidándose como una de las mujeres más influyentes del mundo. Más allá de la moda y los negocios, su activismo en la reforma penitenciaria y su interés en el estudio del derecho reflejan su evolución como figura pública. La campaña de SKIMS en Times Square no solo destaca por su creatividad visual, sino también por el poder de marca que Kim Kardashian ha construido, fusionando a la perfección espectáculo, moda e influencia global.

