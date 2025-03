"Lloraba": Acusan a productor de maltratar a Silvia Pinal; exhiben escalofriante secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco meses de la terrible muerte de la querida actriz y política mexicana, Silvia Pinal, un presunto empleado del polémico productor de teatro, Iván Cochegrus, en una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, lo acusó de maltratar a la conocida artista, afirmando que durante los ensayos de su última obra "lloraba mucho" pidiendo irse a su casa. Esto no es lo peor, pues exhibió escalofriante secreto de como la obligaba a presentarse a trabajar.

Cuando se habla de Silvia Pinal, es imposible no pensar en la excelencia artística, pues mundialmente fue reconocida como una de las mejores actrices de México, ganó una gran cantidad de premios y fue reconocida como revolucionaría del Cine de Oro Mexicano, ganándose el título de 'La Diva de México'. Desgraciadamente, el 28 de noviembre del 2024 perdió la vida a sus 94 años de edad a causa de una neumonía.

Al parecer, sus últimos años de vida no fueron tratados dignamente como merece una celebridad de su talla, pues un empleado de Cochegrus, que se identificó como Antonio Mejorado, asegura que el productor de teatro fue terrible con Pinal y la obligó a trabajar en su obra, Caperucita ¡Qué Onda Con Tu Abuelita!, asegurando que ella solo quería irse a su casa a descansar, pero él no se lo permitía y hasta la inyectaba.

Según lo dicho por Mejorado en exclusiva para Venga la Alegría, Pinal estaba muy cansada y lloraba asustada porque quería irse a su casa y no sabía donde estaba, pero que Iván no se lo permitía y le inyectaba una especie de vitamina para que pudiera seguir con los ensayos y posteriormente salir al escenario: "Le estuvieron inyectando diario para dar funciones. Una señora tanta vitamina, yo llegué a verla llorando de que ya se quería ir a su casa, no sabía dónde estaba y el señor Iván Cochegrús le quitaba los teléfonos a todos para que nadie grabara cuando estaban ensayando".

Con respecto al hecho de que no sabía donde se encontraba y como es que la obligaba a presentarse, el presunto exempleado de Iván, declaró que el convencía a la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, recordándole momentos importantes de su carrera en el teatro y ya se calmaba: "Y le decía a la señora: 'acuérdese su público de Hello Dolly le hacían una porra, la señora como que reaccionaba y (él decía) vamos a inyectarla. Entonces yo no creo que era un homenaje. La querían poner a trabajar el señor Iván Cochegrús".

Finalmente, dijo que incluso a él mismo quiso obligarlo a ir y suministrarle medicamentos que supuestamente no tenía indicados la señora Pinal: "Me quería obligar que yo me fuera a buscar la receta sin medicamento por eso empecé a grabar". El hombre negó si es que Sylvia Pasquel o Alejandra Guzmán sabían de esta situación, destacando que no entendía como apoyaban tanto a Iván: "Yo no sé, porque querían hablar con él y querer apoyarlo cuando la estaban medicando y hablaba con su mamá".

