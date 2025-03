Mariana Echeverría se quedó sin trabajo en Televisa tras 'LCDLF'; podría volver a 'MCDR'

Comparta este artículo

León, Guajanuato.- La tarde de este miércoles 5 de marzo la famosa conductora Mariana Echeverría decidió hacer frente a toda la controversia que se suscitó tras su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que realizó un video en vivo en sus redes sociales para responder a todas las dudas. Entre las confesiones que hizo, la también actriz relató que perdió ofertas laborales a raíz de su comportamiento en el reality.

Mediante su cuenta de Instagram, la presentadora mexicana compartió que se siente muy feliz con su embarazo, de casi 6 meses, y también resaltó su agradecimiento por haber podido darse esta pausa para estar con su familia, lo cual ve como un designio del universo, pues de no haber estado en LCDFL México, jamás hubiera podido dejar de trabajar.

Estoy en una etapa increíble de dar vida, estoy muy tranquila, todo mi embarazo ha sido bien, no ha sido de alto riesgo… estoy enfocada en mi hijo Luca 24/7 y estoy enfocada en mi embarazo, entonces ahorita no planeo, ni siquiera tengo el tiempo de ir y regresar", inició Echeverría.

Asimismo, Mariana admitió que se le cayeron muchas ofertas laborales a raíz del mencionado reality, pero afirmó que esto no ha sido problema para su bolsillo: "Trabajo tengo de sobra, afortunadamente tengo lo de los salones de belleza… tengo la boutique, tenemos casas en renta, entonces trabajo tengo, y mucho, gracias a Dios, solamente que no en televisión, que la extraño, por supuesto que la extraño, pero todo son etapas".

En este sentido, la conductora negó que haya regresado a la televisora de San Ángel de forma reciente, pues los rumores sugieren que habría solicitado una nueva oportunidad para estar en Me caigo de risa: "No he ido, desde que salí de La casa de los famosos no me he parado en Televisa, o sea, lo primero que salí e hice fue esperar la semana ahí de prensa, que ustedes supieron que estuvo superruda, y de ahí fue venirme para acá".

Yo nunca fui con ningún directivo a decirle que si yo podía regresar a Me caigo de risa, como les dije, yo estoy viviendo mi proceso, he hablado con el productor, sí, ya tienen fecha de la nueva temporada también… es en septiembre".

Mariana Echeverría reapareció en sus redes sociales

En ese sentido, Echeverría dejó abierta la posibilidad de volver a Me caigo de risa, aunque destacó que sería muy complicado porque su bebé tendría solo dos meses de vida. Poco después, la conductora se pronunció sobre la discusión que sostuvo con Faisy, que hasta el momento los mantienen distanciados: "Cuando me ofrecieron La casa de los famosos, yo había tenido muchos problemas en Faisy Nights porque no me trataron bien, me sentí un poco humillada, me sentí fuera de".

Tuvimos discusión Faisy y yo, sí la tuvimos, yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo, tiempo después perdí al bebé, le echaron la culpa a él", agregó.

Negando que su colega tuviera que ver con su pérdida, ya que su último aborto fue producto de su genética. Mariana confirmó que la corrieron de MCDR por petición de Faisy: "El chiste es que se pidió mi salida porque al final él no quería grabar conmigo… y al final el programa ya no tenía la misma chispa, entonces al final, la producción decidió sacarme de ahí". Además, la famosa reconoció que este programa siempre estará en su corazón:

Por supuesto que amo ese programa con todo mi ser, pero también es esa química que había antes, que a lo mejor ya no hay ahora”.

Sobre cómo se encuentra con Faisy en este momento, Mariana recalcó: "El pleito de él conmigo fue personal, yo ya dejé ir, flui, yo le deseo a él y a todos que les vaya muy bien, yo estoy en una etapa padrísima y como les dije, yo ya perdoné, pedí perdón a los que tenía que pedir perdón, y aunque los que me hicieron daño no me han pedido perdón, yo ya solté".

Fuente: Tribuna