No fue Raquel Bigorra: Vidente afirma que Daniel Bisogno murió por brujería de un examor

Ciudad de México.- Después de años siendo acusada de hacerle "la macumba" a su compadre y examigo, Daniel Bisogno, la reconocida presentadora y cantante, Raquel Bigorra, recientemente obtuvo el primer voto de confianza que la liberaría de toda culpa. El vidente Roberto Runas desechó el nombre de la exconductora de Venga la Alegría, afirmando que el presentador murió por brujería de un examor.

Tras años luchando contra las graves complicaciones en su estado de salud, por lo que en septiembre del 2024 le fue trasplantado un hígado, desgraciadamente, el presentador de Ventaneando perdió la vida a sus 51 años de edad, el 20 de febrero del 2025. El triste deceso del conductor, al igual que su vida, estuvo marcado por el escándalo, pues se volvió a señalar a la exhabitante de La Casa de los Famosos México, como la responsable mediante brujería.

Bigorra tras el deceso de Daniel negó rotundamente en Sale el Sol tener algo que ver con la brujería o santería, señalando que ella jamás le guardó rencor por acusarla de exhibir que era gay en revistas por dinero, y lo perdonó por veto en TV Azteca. Pese a sus negativas, el público no quedó muy convencido, a excepción del vidente Roberto. Cuenta con dos millones de seguidores en TikTok, y es muy famoso por asegurar que tiene el don del tercer ojo, que le permite puede ver el mundo energético y hacer predicciones, y que hace sus predicciones con las runas, símbolos nórdicos que se han utilizado para predecir eventos o brujería.

Mediante una entrevista para TV Notas, el runista leyó lo que le dijeron los símbolos nórdicos sobre la dolorosa muerte del actor de Lagunilla Mi Barrio, y afirmó que en su lectura, el nombre de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy queda completamente descartado, y que sí fue embrujado, pero por un hombre: "Es una situación hecha con santería o algún tipo de cosa muy complicada. Se le hizo primero para cerrarle los caminos. Fue al menos hace 7 años, por parte de un hombre".

Roberto aseguró que este hombre no es una expareja como tal del colega de Pato Chapoy y Pedro Sola, sino que es un exligue al que Daniel decidió no hacerle caso, y como manera de vengarse por las ilusiones y el rechazo, decidió vengarse con dicha brujería, que según él, lo llevó a la muerte: "No un amorío. Fue alguien que estaba obsesionado con él, pero como no le dio entrada, esta persona respondió con esto".

Fuente: Tribuna del Yaqui