"¡No la quiero!": Lupita Villalobos acusa a Paty Chapoy de causar inseguridades a Yuridia

Ciudad de México.- A través del podcast de 'Las Alucines' que tienen las influencers Lupita Villalobos y Kass Quezada, la primera mencionada hizo comentarios con relación a las declaraciones que la conductora de Ventaneando, Paty Chapoy, dijo en su momento sobre la cantante sonorense Yuridia, donde la periodista de espectáculos hace hincapié en el peso de la entonces alumna de La Academia en 2005.

“Pati Chapoy es mi gemela”, afirmó la joven pero después se retractó con un “yo la sustancia de Pati Chapoy, ya saben. Ay, mi tía. ¡Te quiero! No, no, no, no la quiero. Destruyó a Yuridia”, mencionó la hermosillense que comenzó su fama en el mundo de las redes sociales por medio de TikTok, plataforma en que la durante su primer video contó una terrible experiencia que tuvo cuando una expareja le fue infiel.

Lupita Villalobos sale en defensa de Yuridia por comentarios de Paty Chapoy

Toda su vida, la criticaba en La Academia, le decía gorda. ¿Sí recuerdan eso? Fue algo horrible, feísimo, (Decía) ‘No, es que también está gorda’, horrible; le causó muchas inseguridades a Yuridia, ¡y con Yuridia no! Yuridia es la más. Yuridia te queremos. La voz, sonorense, así somos las de allá", resaltó la mujer de 35 años, puesto que tanto la expareja de Mario Domm como Villalobos son originarios del mismo estado.

En cuanto al tema del que se hizo mención ni Patricia Chapoy Acevedola, periodista, empresaria y conductora del programa de televisión Ventaneando, como tampoco la intérprete 'Ya te olvidé', 'Sin llorar', 'Ya te olvidé' y 'Qué agonía', por mencionar solo algunos, se han manifestado a través de sus redes sociales oficiales, ni a favor de las declaraciones como tampoco dándole la contra.

De acuerdo con información de TVNotas, el podcast de 'Las Alucines' de Lupita Villalobos y Kass Quezada, actualmente se halla en la posición número diez de la lista de Spotify México. Además, tienen una cantidad cercana a los 2 millones de seguidores en YouTube y 5 millones en TikTok. Por otro lado, para conocer un poco más de Kassandra Quezada, ella tiene 27 años y es originaria de Reynosa, Tamaulipas.

