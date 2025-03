Tras 11 años en TV Azteca y rechazo en Televisa, actriz vuelve a 'Hoy' con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien inició su carrera en TV Azteca donde trabajó durante 11 años, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana de este miércoles 5 de marzo apareció en el programa Hoy, luego de que años atrás rechazara un importante protagónico en Televisa. Se trata de la guapísima Adriana Louvier, quien reveló si tiene planes de maternidad con su esposo, Guto Salas.

La estrella mexicana estudió actuación en el Centro de Formación Actoral (Cefac) y esto le abrió las puertas a la empresa del Ajusco, donde su primer melodrama fue Golpe bajo en el año 2000. Después se unieron a otras grandes telenovelas como Top Models, Ángel, las alas del amor, Amor en custodia, Tengo todo excepto a ti y Emperatriz, por mencionar algunas. Pero en 2012, dio la sorpresa de mudarse al Canal de Las Estrellas con la primera entrega de Corona de lágrimas, sin embargo, en 2023 se negó a volver a Televisa para la segunda temporada del melodrama.

Adriana Louvier empezó su carrera en TV Azteca

Tras permanecer alejada de la televisión y de los medios durante varios años, Adriana fue captada por reporteros del programa Hoy en el aeropuerto de la CDMX y accedió a platicar de forma breve. El primer cuestionamiento que le hicieron a la actriz fue acerca de su amiga y compañera, Ana Brenda Contreras, quien se encuentra en la recta final de su primer embarazo:

Fíjate que no he hablado con Ana Brenda, luego nos mandamos mensajitos, creo que está muy bien, está guapísima, me da mucho gusto que esté pasando por esta etapa", explicó.

Tras resaltar que no está en constante comunicación con la protagonista de La que no podía amar, Louvier aprovechó las cámaras para desearle lo mejor: "Ella sabe que la quiero y que justo en el momento en que anunció que iba a tener un bebé, hablamos y creo que está muy bien en su vida en este momento". Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que ella se convierta en madre, la actriz respondió negativa.

Adriana, de 44 años, confesó que ella y Guto Salas han tomado la decisión de no tener hijos: "Nosotros no vamos (a ser padres), ya decidimos desde hace algún tiempo que no vamos a tener hijos, estamos muy bien y estamos contentos con esa decisió... Estamos bien con esa bonita vida", compartió. Finalmente, los reporteros preguntaron a Louvier su opinión sobre la batalla legal que enfrenta Maribel Guardia con Imelda Garza Tuñón y se desvivió en halagos hacia la costarricense:

Lo único que sí creo, porque la conozco, es que es un gran ser humano, es lo único que te puedo decir, es una mujer increíble, esa es la percepción que tenemos todos los que la conocemos".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy