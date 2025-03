Victoria Ruffo 'despotrica' contra José Eduardo por reunirla en secreto con Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Victoria Ruffo, de nueva cuenta dejó a más de uno sorprendido con su inesperada reacción al saber que tendrá que volver a trabajar junto a Eugenio Derbez, tras años de intensas peleas mediáticas. Siendo José Eduardo Derbez, su hijo mayor, el responsable de esto, no dudó en despotricar en su contra y tacharlo de "canijo" por reunirla en secreto con su ex.

Ruffo y el creador de La Familia P.Luche han acaparado titulares en los últimos días, luego de que su único hijo, José Eduardo, anunció que sus famosos padres se reencontrarán en la serie Par De Ideotas, que realiza junto con su hermano Vadhir. Ante la euforia que desató esta noticia, sobre todo por los dimes y diretes que durante años ha existido entre la expareja, los representantes de los medios de comunicación cuestionaron a Victoria para conocer su postura al respecto.

Con su característico sentido del humor, la protagonista de melodramas como La Madrastra y Simplemente María, donde conoció a Eugenio gracias a su madre, respondió: "Sí, ahí andamos, ahí andaremos". Sin embargo, cuando uno de los reporteros mencionó que su participación será al lado del comediante, la reacción de la llamada 'Queen de las Telenovelas' no se hizo esperar, denotando sorpresa: "Ah, no sé, ¿me van a juntar con Eugenio?".

Cuando los demás periodistas le confirmaron esta información, explicándole que su propio hijo, presentador de Miembros Al Aire, fue quien lo dijo, 'La Ruffo' replicó graciosamente fingiendo enojo con su retoño: "¡Ah!... ¿Sí?... Ay, canijo escuincle, pues quién sabe, no me ha dicho nada a mí". Por último, Ruffo dejó entrever que no tendría inconveniente en colaborar en el mismo set que Eugenio, y con una sonrisa expresó: "Pero no hay ningún problema… Es buen actor".

Tras el nacimiento de Tessa González González, la única hija de José Eduardo Derbez con su pareja de hace cinco años, Paola Dalar, la relación entre sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, se ha vuelto más cordial, por lo que desde ese momento surgió el deseo de algunos fanáticos por verlos juntos en algún proyecto, y finalmente, eso está por suceder. Ambos estuvieron juntos en el hospital y se tomaron una foto familiar con la recién nacida.

Fuente: Tribuna del Yaqui