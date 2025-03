Vidente contacta a Julián Figueroa y dice no descansa en paz; apoyaría a Imelda Garza Tuñón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El vidente conocido como Roberto Runas, recientemente para TV Notas habló sobre varias celebridades que perdieron la vida de manera trágica e inesperada, señalando que él mismo ha podido contactar con el espíritu de Julián Figueroa, el cual supuestamente estaría vagando por la tierra debido a que no puede descansar en paz y en la demanda de su madre, Maribel Guardia, no estaría de su lado, sino que apoyaría a Imelda Garza Tuñón.

La actriz de Corona de Lágrimas, inundada por el pánico al pensar en riesgo a su nieto, o al menos según sus propias declaraciones, decidió interponer una demanda en contra de su nuera, declarando que Imelda no era apta para hacerse responsable del menor, José Julián Figueroa, asegurando que era adicta al alcohol, a las sustancias y no brinda un entorno seguro y estable para el niño de casi nueve años de edad.

Desde ese momento, las cosas entre Maribel y la actriz de La Rueda de la Fortuna, se han puesto cada vez más intensas, ya que a Imelda se le ha tachado de ser drogadicta y hasta de ser una maltratadora, pues examigos de Julián salieron a decir que fueron testigos de como Garza Tuñón le llegó a pegar y tratar con la punta del pie cuando estaba molesta o intoxicada y él quería ayudarla. Nagibe Abbud afirma que tiene pruebas de todo.

Ahora, Roberto, que usa las runas, símbolos nórdicos que se han utilizado para predecir eventos o hacer brujería, asegura que el espíritu del actor de Mi Camino Es Amarte sigue rondando el mundo terrenal y no puede tener su eterno descanso porque está muy preocupado por un tema pendiente, que sería la protección de su esposa y su hijo, que ahora pasan por un complicado momento con la actriz de Televisa.

Al parecer, varios amigos del hijo de Joan Sebastian, lo han contactado para afirmar que han visto a Julián vagar, por lo cual señaló que la única manera que pueda regresar a su eterno descanso y disfrutar de la paz, es cuando vea de nuevo Imelda y José Julián felices y sin nada que los lastime: "El espíritu de Julián no se ha ido, porque siente que tiene un tema pendiente. De hecho, he tenido contacto con personas que fueron muy cercanas a él y me dicen que, efectivamente, lo han visto. No se va a ir hasta que todo esté bien por el lado de Imelda y su hijo".

Fuente: Tribuna del Yaqui