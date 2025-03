Emiliano Aguilar rechaza reconciliarse con Ángela Aguilar y manda mensaje a Pepe Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico rapero, Emiliano Aguilar se pronunció sobre el distanciamiento que mantiene con su famoso padre y sus hermanos, en una entrevista en exclusiva para TV Azteca, donde le mandó un contundente mensaje a su progenitor, el cantante Pepe Aguilar, asegurando que entre sus planes se encuentra el buscarlo, aunque dijo estar consciente de que todavía no es el momento para ello. En cuanto a Ángela Aguilar, el cantante rechaza reconciliarse con ella pronto.

El primogénito del intérprete de Miedo recalcó a las cámaras de Venga la Alegría que este deseo no incluye a sus famosos hermanos, Ángela y Leonardo, luego de que con el segundo protagonizara una fuerte discusión en redes sociales: "Yo ahorita no es que estoy peleado con mi papá, no estoy enojado con él, yo no lo odio, yo no estoy enojado, para nada, simplemente lo que yo quiero hacer es llegar a la cima por mis propios méritos, y ya cuando esté en la cima, ya poder yo invitarlo a comer".

Así de simple, yo invitarlo a comer a un restaurante. A mí no me importa si está chido el restaurante, si está, pues en el barrio, puede ser en el barrio, puede ser en Beverly Hills, me vale ma.... Pero ya cuando la haga acá, machín, este, nomás lo quiero invitar a comer. Ya lo he dicho y lo seguiré diciendo", recalcó.

De la misma manera, el artista aseguró que pese a las críticas que ha recibido por la lejanía que existe con el creador de Por Mujeres Como Tú, él sabe que sus diferencias no han sido graves, y pueden volver a estar juntos más adelante: "Yo los tengo bien puestos, a mí nadie me dice qué hacer. Yo realmente lo quiero mucho y no fue una mala persona, es porque es neta. Yo nunca voy a hablar mal de mi papá, jamás. Jamás en la vida yo voy a hablar mal de mi papá. Como, ¿por qué?".

Y nunca he hablado mal de él. Porque muchas veces se dice: 'ah, primero habló mal de su papá y ahora ya no está hablando mal'. Nunca hablé mal de él para empezar. Y nunca voy a hablar mal de él porque yo lo quiero un friego, y aunque no hable con él, aunque tengamos dos años sin hablar, yo jamás voy a hablar mal de mi papá porque lo quiero mucho. A las otras personas, pues, ok, no son ni papá", declaró.

En este sentido, y recordando el intercambio de mensajes que tuvo con Leonardo Aguilar, donde Emiliano expuso que no existe una buena relación entre ellos, el rapero indicó que él no quería hablar al respecto, porque para él eso ya murió: "Ya eso quedó ahí. Yo lo voy a repetir, voy a contestar con esto: 'yo no voy a hablar mal de nadie si no habló mal', o sea, de mi papá nunca voy a hablar de él, pero de otras personas, si no hablan mal de mí, yo no voy a decir nada. Si hablan mal de mí, pues les voy a contestar. También no me voy a quedar callado, me voy a defender".

Por otra parte, al escuchar que Ángela estuvo envuelta en el escándalo tras el falso rumor de que abortó un hijo de Christian Nodal debido a presiones de su familia, Emiliano respondió: "Yo no había visto eso… ¿Le puedo preguntar algo?, pero, o sea, así sin verme mala onda, así acá… eso, ¿qué tiene que ver conmigo?, no tiene nada que ver conmigo, yo, o sea, yo no sabía lo que me acabas de decir ahorita, y yo dije: 'ah, cab...'. No sé, y pues no tiene nada que ver conmigo, no me importa".

Por último, el intérprete de Soy Ese Vato, externó su tristeza al saber que su padre siempre es involucrado en las controversias que ellos enfrentan, ya sea en redes sociales o con los medios de comunicación: "Y sí me agüita a veces de como lo traen a él, cuando él neta no tiene la culpa de nada, la neta no tiene culpa de las acciones de mi hermana y todo eso, o sea, mi papá no tiene la culpa ni de mis acciones, ni de las acciones de mi hermana, de mi hermano, mi papá ya está grande, todos estamos ya grandes, por eso yo lo quiero mucho a mi papá, nunca hablo mal de él".

