Golpe a Irina Baeva: Geraldine Bazán revela reconciliación con Gabriel Soto tras su ruptura

Ciudad de México.- Tras varios años separados y un par de desencuentros públicos, la reconocida actriz de melodramas, Geraldine Bazán, acaba de dar una entrevista para la revista HOLA!, en la que confesó que tuvo una reconciliación con Gabriel Soto, tan solo unos cuantos meses después de que el galán de Televisa anunciara en sus redes sociales su ruptura amorosa de Irina Baeva, para la que sin duda esta información será un duro golpe emocional. La separación, según la rusa, fue una sorpresa dolorosa.

A ocho meses de su separación de Baeva, el actor de Mi Camino Es Amarte, declaró que él tomó la decisión de separarse porque estaba en una profunda depresión al creer que podría tener algún tipo de cáncer, y no se sintió lo suficientemente apoyado por la rusa en ese momento tan complicado: "Creo que pude haber manejado las cosas de una manera distinta, sin embargo, sentí que vibrábamos en mundos diferentes. Yo estaba en medio de una enfermedad grave que requería apoyo, atención, cariño y apapacho, y ella estaba brillando, estaba plena en novela y empezando Aventurera".

La protagonista de Vino El Amor no se ha pronunciado sobre esta entrevista, pero la exesposa y madre de las hijas de Soto, sí. En su declaración, la exactriz de TV Azteca confirmó que ella no se separó del lado de Gabriel en lo que su salud estaba pendiendo de un hilo, destacando que ella no va a dejaerlo en los momentos que más lo necesite, en especial por sus hijos: "Nosotros somos una familia, tenemos dos hijas y vamos a estar unidos porque nuestras hijas son lo más importante para nosotros".

Ante la insistencia de la revista sobre el tema de salud del actor de La Madrastra, la reconocida exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, se negó a dar más explicaciones, afirmando que ella no diría más de lo que Soto hizo en su entrevista, recalcando que ella solo estuvo como apoyo: "Esto es un tema que no me corresponde a mí para nada hablar y no lo voy a hacer ahora. Simplemente, claro, siempre estuvimos ahí y las niñas siempre han estado ahí… Gabriel contó lo que quería contar y contó lo que quería compartir y eso es todo".

Finalmente, Geraldine declaró que el bien de sus dos hijas, Elissa y Miranda, son su prioridad, tanto del actor de Televisa como de ella y por eso ambos siempre buscan estar para ellas cuando uno no puede y a veces convivir todos juntos para el bienestar de ambas y siempre será de esa manera porque son un equipo: "Aunque yo esté en novela, ellas están conmigo. Me levanto a las 5:30 de la mañana para llevarlas a la escuela, a lo mejor no estoy cuando llegan de comer, pero llego cuando se van a dormir y al otro día. Somos un buen equipo y tratamos de siempre estar uno o el otro".

Fuente: Tribuna del Yaqui