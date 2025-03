¿Homicidio? Con un balazo en la cabeza, actriz de 'Baywatch' es hallada muerta en su casa

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Tristemente el mundo del espectáculo se encuentra de luto de nuevo, pues Pamela Bach-Hasselhoff, que estuvo casada por casi 18 años con el galán estadounidense, David Hasselhoff, hace unas horas fue hallada muerta en su casa, ubicada en Los Ángeles, California, tras varios días sin tener noticias de ella, según su familia. La estrella de los 80's tenía un balazo en la cabeza, ¿acaso fue homicidio o suicidio?

Desgraciadamente, el suicidio se está convirtiendo en una de las causas más comunes de muerte alrededor del mundo, y en esta ocasión sorprendió a millones, pues una actriz que apenas unas semanas mostró su felicidad y agradecimiento por su vida y familia, decidió quitarse la vida, o al menos eso se informa de Pamela, quien se casó con David tras conocerlo en el rodaje de la serie, Knight Rider: El Auto Increíble.

Hace unos momentos en TMZ, informaron que la familia de la actriz estadounidense al no haber sabido sobre Pamela en varios días, decidieron ir a buscarla a su casa, ubicada en la zona de Los Ángeles, el pasado miércoles 5 de marzo del 2025. La escena que encontraron fue desgarradora, pues tristemente la intérprete de 'Karen' en la serie de Guardianes de la Bahía, estaba sin vida y con un balazo.

Según los informes, la Policía local recibió la llamada del hogar de Pamela alrededor de las 22:00 horas, pidiendo ayuda para la actriz de 61 años de edad. De la misma manera, se reveló que el disparo en Pamela fue autoinfligido, por lo que la causa de la muerte se catalogó como suicidio, aunque hasta el momento se ha dicho que no han encontrado una nota suicida, como usualmente existe en este tipo de casos.

¿Quién era Pamela Bach-Hasselhoff?

Nacida el 16 de octubre de 1963, Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, Pamela debutó en la actuación a sus 20 años de edad, en 1983 en el filme Rumble Fish, de la mano de Francis Ford Coppola. Después de esto tuvo varios personajes en series como The Young and the Restless, Young y Knight Rider, donde conoció a Hasselhoff y se enamoraron. Uno de sus personajes más recordados es el de la exitosa serie Baywatch, pues aunque fue secundario, la visibilidad del show impulsó la carrera de todos y aún tiene en el radar a sus protagonistas.

Con respecto a su vida personal, solo se sabe que se casó con David en el año de 1989 y a lo largo de los 17 años que estuvieron casados tuvieron dos hijas, Hayley y Taylor Hasselhoff Bach. En 2006 se divorció de la estrella de Hollywood y no volvió a casarse, quedándose con la custodia de una de sus hijas, mientras que el actor con la otra. Actualmente, se sabía que era muy unida a Taylor, especialmente a la hija que tuvo con Madison Fiore, London Hasselhoff-Fiore, que nació en agosto del 2024.

