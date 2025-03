Iván Cochegrus niega maltratos a Silvia Pinal; lo acusan de medicar a la fuerza a la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico productor de teatro, Iván Cochegrus, ha decidido salir a defenderse con capa y espada, debido a que después de que uno de sus empleados lo acusara de medicar a la fuerza, a la reconocida primera actriz y también política, Silvia Pinal, mientras que trabajaron juntos, este reveló demanda contra el implicado y aprovechó para negar los maltratos que habría infligido a la difunta estrella de Televisa.

A través de una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, un actor de teatro que fue identificado como Antonio Mejorado, declaró que él fue testigo de como Iván obliga a Pinal a sus 92 años de edad a seguir trabajando aunque ella llorara pidiendo irse a su casa, lo que es una clase de maltrato, además de que supuestamente le inyectaba algo sospechoso cuando se cansaba: "Le estuvieron inyectando diario para dar funciones. Yo llegué a verla llorando de que ya se quería ir a su casa, no sabía dónde estaba y el señor Iván Cochegrus le quitaba los teléfonos a todos para que nadie grabara cuando estaban ensayando".

Como era de esperarse, Cochegrus pidió su derecho a replica y en el matutino de TV Azteca se la permitieron, por lo que en una videollamada en en vivo, el productor afirmó que él no inyectó a la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real con nada que no estuviera recetado: "Yo no soy médico. Yo no le suministraba nada. La señora tenía a su médico de cabecera, al doctor Jesús Haro. Yo me siento en paz y tranquilo porque existen las bitácoras".

Cuento también con el apoyo de las enfermeras y de la misma familia de lo que se le daba a su mamá. Todos estábamos enterados. El medicamento que él menciona estaba en una receta médica. Entonces yo qué tengo que ver", agregó el productor.

Ante esto, Iván menciona que su exempleado está inventando lo que sucedió en los ensayos de Caperucita ¡Qué Onda Con Tu Abuelita!, porque él lo había demandado primero por robo a casa-habitación, destacando que descubrió que sacó cosas de su oficina, y como "Me doy cuenta de un robo a casa habitación y sobre todo a mis oficinas... Entonces él sale con esta gran mentira a hacerme una denuncia por acoso o abuso. Todo es una bola de mentiras".

Finalmente, el abogado que estaba al lado de Cochegrus dejó en claro que están preparando una nueva demanda en contra del exempleado, además de la ya existente, acusándolo de daño moral y difamaciones, pues se mantienen firmes en que todo lo dicho por Mejorada es una completa mentira y que la familia de la difunta actriz de El Ángel Exterminador está de su lado. Con esta demanda pedirán una indemnización por daño moral contra el productor.

Fuente: Tribuna del Yaqui