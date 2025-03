Karime Pindter niega traición a Gala Montes; desmiente acusaciones de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida influencer y conductora, Karime Pindter, recientemente brindó una entrevista en la que se defendió de los ataques en su contra, negando traicionar a la actriz de melodramas y cantante, Gala Montes, afirmando que sigue sintiendo cariño y respeto por ella. La exintegrante de Acapulco Shore mencionó que sí hay fractura en su amistad, pero desmintió acusaciones de robo de empleo a la actriz de Televisa.

Montes hace poco más de un mes que a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, compartió un tuit en el que afirman que Pindter le robó trabajo, contactando a las marcas que tenía Gala para quedarse con esas campañas por menor precio. Poco después, en Sale el Sol declaró que rompió su amistad porque la traicionó y abandonó en un momento que la necesitaba: "Sí le pedí ayuda como buena amiga que yo la consideraba, pero salimos y sucedieron cosas. Mira, si no hay reciprocidad prefiero apartarme un rato. No quiere decir que la odie o odie a sus fans, para nada. Se va por la puerta grande".

Ahora, este jueves 6 de marzo, Karime ha respondido para el mismo matutino de Imagen TV a los señalamientos de Gala, negando rotundamente que por su parte hayan dejado de ser amigas, y que en su opinión el 'Team Mar' es para ello lo máximo y de las mejores experiencias en su vida, y aunque "puede que haya situaciones, la familia sigue". Pindter afirma tajantemente que jamás ha hecho nada en contra de la intérprete de Takara.

La presentadora de Karime Kooler desmintió por completo el que le haya negado apoyo, y aunque no dijo exactamente que fue en lo que mintió, aseguró que algunas de las declaraciones de la actriz de El Señor de los Cielos no son para nada ciertas, pero, que no le guarda rencor y espera poder reconciliarse pronto: "Dijo unas cosas que, pues obviamente se me hicieron fuera de lugar, porque no son ciertas, pero yo la quiero mucho y le deseo lo mejor, y espero que en algún momento podamos estar juntas de nuevo".

En temas de los patrocinios que Montes consiguió gracias a su participación en La Casa de los Famosos México, la presentadora de Soltero Cotizado, afirmó que ella es una amiga que no le restaría oportunidades a su gente, sino por el contrario, en caso de que lo necesitara, ella les brindaría apoyo: "Jamás le quitaría trabajo a una amiga. Yo creo que cada quien tiene su onda y cada quien tiene sus marcas y jamás le quitaría nada. Al contrario, cuando yo puedo sumar al team, lo llamo".

Finalmente, Karime destacó que ella no piensa pelear con Montes y que no le ha reclamado nada de lo que dijo, y ella va a dejar que las cosas fluyan y sigan su curso, con el entendido de que en algún punto lo aclararán con calma: "No he reclamado, yo soy bien mala para reclamar y para hacer esas cosas, pero en algún momento se arreglará, y así que digas que tristeza, pues no, pero pues normal".

Fuente: Tribuna del Yaqui