Luto en Televisa: Laura Zapata sufre triste muerte y llora su partida: "Me dolió muchísimo"

Ciudad de México.- La reconocida villana de las telenovelas, Laura Zapata, de nueva cuenta logró sorprender a todos sus seguidores y fans debido a que hizo estremecedoras declaraciones sobre la muerte de su hermana, Ernestina Sodi, de quien se mantuvo alejada por un par de décadas. Como se recordará, la madre de Camila Sodi falleció el pasado 8 de noviembre luego de sufrir repentinos problemas de salud.

La escritora y periodista se mantuvo hospitalizada en terapia intensiva en la Ciudad de México durante semanas, luego de sufrir dos infartos. A pesar de que Laura no acudió a los servicios funerarios de Sodi debido a las grandes diferencias que existían entre las dos, y por las cuales estuvieron distanciadas por más de dos décadas, la villana de las telenovelas ya acudió a despedirse de ella al panteón donde descansan sus restos.

En una entrevista con diversos medios, Zapata se dijo desconsolada por saber que su consanguínea ya no se encuentra en este mundo: "La fui a ver, ya la fui a ver, me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo, ir a verla en su tumba, muchísimo, le llevé flores, y bueno, pues sí, de repente es algo que me dolió mucho", expresó conmovida Zapata. Haciendo alusión a las diferencias que existían entre las dos, las cuales surgieron tras el secuestro que ambas sufrieron en 2002, Laura expresó:

Me quedé como unas dos o tres horas, pues la verdad sintiendo muy feo, y de repente, pues dices: ‘cómo los seres humanos nos peleamos en ocasiones por tonterías’, pero son tonterías cuando alguien cae (muere) y ya, pero no son tonterías cuando estamos en la misma superficie terrestre aventándonos mala onda".

Laura Zapata ha estado distanciada de sus hermanas desde hace décadas

Pero cuando un reportero la cuestionó con respecto a si disculpó con la fallecida periodista por los problemas que las mantuvieron alejadas, la también hermana de Thalía subrayó: "No, yo no tenía por qué pedirle perdón". Finalmente, la artista de 68 años manifestó que aún no se hace a la idea de doña Ernestina haya fallecido: "O sea, lo primero que me pasó es que se me salieron las lágrimas, pues no lloré muchísimo, pero sí me dolió".

Además, lamentó que Sodi haya muerto siendo tan joven: "Sí, me dolió, pues tan joven, tan guapa, pues que ya no está, ¿no?, además pienso mucho en ella, digo: ‘¡ay!, Titi’, no, no la he soñado, pero sí digo: ‘¡ay!, Titi’", remató. Como se recordará, la relación entre Laura Zapata y sus hermanas se rompió desde el año 2000, época en la que la fallecida y Laura fueron víctimas de un secuestro. A esta última actriz la acusaron de planear el plagio para quedarse con el rescate, hecho que sigue desmintiendo hasta la fecha.

Fuente: Tribuna