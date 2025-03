Luto en TV Azteca: Muere querido conductor y filtran secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que a solo unas semanas de la muerte de un famoso conductor, ha salido a la luz el gran secreto que se llevó a la tumba. Resulta que un familiar del fallecido presentador filtró que este no había hecho un testamento y habló de los bienes que estarían contemplados en esta herencia.

Se trata de Daniel Bisogno, quien perdió la vida justo hace dos semanas (20 de febrero de 2025) a la edad de 51 años luego de varios meses luchando contra una bacteria que se alojó en sus vías biliares tras el trasplante de hígado al que se sometió. Tras llorar el deceso de Daniel Bisogno, su exesposa Cristina Riva Palacio reveló que el presentador no había dejado un testamento, por lo que las especulaciones sobre el destino de los bienes y dinero del famoso no se hicieron esperar.

Es por ello que ahora su hermano Alex Bisogno aclaró que el tema está totalmente claro, y aunque destacó que el también actor no dejó una gran fortuna, dijo que todo será entregado a su hija Michaela Bisogno. Además, el famoso reportero compartió algunos de los bienes que adquirió 'El Muñeco' gracias a sus tres décadas en la televisión: "Tenía su cuentita de ahorros, compró su casa, su casa de fin de semana, si tenía dos que tres cositas que evidentemente serán para mi sobrina, sí hay una herencia, pero no la que han dicho…", expuso Alex B.

Hija de Daniel Bisogno sería la única dueña de su herencia

De la misma manera, el exconductor de Al Extremo mencionó que Daniel sufrió un drástico cambio en su estilo de vida, y pasó a ser un hombre dedicado en cuidar y proteger a su única descendiente, por lo que dejó bien asegurada a Michaela: "Sí, mira cuando mi sobrina nació, cambió el chip de Daniel y se convirtió en Daniel Bisogno ‘el papá’, entonces, empezó a pensar que sí él faltaba un día, la niña tenía que quedar protegida, tiene un seguro de vida, dejó un seguro de vida, dejó las propiedades que tanto trabajo y tanto desvelo le costaron a Daniel…", expuso al respecto.

Por otra parte, Alex se pronunció en torno a la polémica que desató su excuñada, Mariana Ochoa, quien en un video que publicó en sus redes sociales sugirió que el fallecido presentador de Ventaneando consumía sustancias ilegales. Sin admitir que Daniel fumaba marihuana, el extrabajador del Ajusco dijo: "Sí así hubiera sido, pues se lo aplaudo, porque también para una persona que tanto trabajaba y se estresaba, y si eso le gusto en algún momento y la quiso probar, la verdad no me espantaría en lo más mínimo, tampoco tendría nada de malo, pero tampoco me consta… Se lo merece para desestresarse un poco", manifestó.

Fuente: Tribuna