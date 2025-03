Madre de Sheila, hija trans de Camilo Sesto, sería de Rocío Dúrcal; Shaila dice la verdad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la hija transgénero de Camilo Sesto, que se cambió el nombre de Sheila Devil cuando cambió de género, recientemente ha afirmado que su verdadera madre sería la reconocida actriz y cantante, Rocío Dúrcal, dando a entender que las dos grandes figuras del Cine de Oro de México tuvieron un romance. A estas afirmaciones, Shaila Dúrcal, hija de la cantante, salió a decir la verdad.

Sheila, que en el pasado era Camilo Sesto Jr., desde hace varios años ha causado gran preocupación entre los fans de su difunto padre y amistades, ya que tras el deceso del intérprete de Melina, el joven se sumió a las drogas e inesperadamente decidió dejar de ser él y se volvió ella. Hace unas semanas fue arrestada por posesión de drogas y se cree que podría pasar hasta seis años en prisión por esto.

Sin embargo, además de estas polémicas, hace poco la joven brindó una entrevista en la que aseguró firmemente que su verdadera madre fue la difunto actriz de Más Bonita Que Ninguna. Por este motivo, la hija menor de Rocío fue contactada por la prensa, a la cual solo dejó en claro que no está molesta con Sheila y que le desea siempre lo mejor: "Yo le quiero mucho de toda la vida, ha sido una persona que ha sido importante en mi vida, porque son una extensión de la familia".

La hija de la intérprete de Tengo 17 años, declaró que no está molesta por lo dicho, pues ella siempre se va a quedar con los buenos recuerdos que tiene de Sheila al haber crecido juntos y ser vecinos por tantos años, destacando que cada persona procesa lo que sabe o cree de diferentes maneras: "No nos ha molestado porque hay veces que uno procesa la información de diferentes maneras. Nos hemos criado juntos, hemos sido vecinos de toda la vida, y con eso me quedo".

Finalmente, Shaila al hablar de Sheila se refirió como él y no ella, como si evitara aceptar que ahora se identifica como mujer, asegurando que ahora pasa un momento muy complicado que nadie más que "él" puede entender y por su parte solo queda recordarlo con todo su cariño: "Pobrecito, está pasando una etapa que solamente él comprende. Yo le quiero mucho de toda la vida, ha sido una persona que ha sido importante en mi vida. La salud mental es fundamental y yo, en lo que pueda, siempre voy a estar mandándole todo mi amor y cariño".

Cabe mencionar que la hermana mayor de Shaila, Carmen Morales, también habló de lo dicho por Sheila, y al igual que su hermana, siempre se refirió como "Camilito" y de él, sin usar el ella, agregando que no está molesta, sino preocupada por lo que pasa en la vida de Devil: "Con todo el amor, porque le quiero muchísimo, le dije que no me parecía bien que ni él ni nadie le estuviesen entrevistando. Me preocupa cómo está él".

