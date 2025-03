Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El padre de Justin Baldoni, Sam Baldoni, levantó polémica al arremeter contra Blake Lively y su esposo, Ryan Reynolds, a través de una publicación en Instagram, en medio de la batalla legal que su hijo mantiene con las celebridades.

El miércoles, Sam compartió un video que mostraba un cartel con el mensaje: "En un mundo lleno de Blakes y Ryans, sé un Justin". El tablón también incluía fotos del director de It Ends With Us junto con palabras como "honesto", "solidario", "humilde" y "empático" para describirlo. Además, aparecían fragmentos de citas y poemas que Justin Baldoni, de 41 años, ha compartido a lo largo de los años sobre las mujeres. El mensaje fue acompañado por un emoji de mano en forma de corazón, como muestra de apoyo hacia su hijo.

Padre de Justin Baldoni no aguanta más y arremete contra Blake Lively y Ryan Reynolds. Foto: Internet

Hay que señalar que la publicación de Sam se produce mientras la disputa legal entre Justin, Lively y Reynolds sigue escalando. En diciembre de 2024, Blake Lively, de 37 años, presentó una demanda contra Baldoni, alegando que el director la acosó sexualmente durante el rodaje de su película It Ends With Us. Además, la actriz acusó a Justin y a su equipo de organizar una campaña de desprestigio en su contra, afirmaciones que el director ha negado rotundamente. En respuesta, Baldoni contraatacó con una demanda por difamación y extorsión de 400 millones de dólares contra Lively, Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane.

El conflicto ha llegado a los tribunales, donde los equipos legales de ambas partes han debatido sobre qué evidencia debe permanecer confidencial antes del juicio. Durante una reciente audiencia, los abogados de Lively y Reynolds solicitaron una orden de protección para evitar que mensajes privados de la pareja con sus amigos famosos se hagan públicos, argumentando que Justin podría filtrarlos a la prensa.



Existe una posibilidad significativa de daño irreparable si las conversaciones marginales con personas de alto perfil sin relevancia para el caso cayeran en las manos equivocadas", afirmó la abogada Meryl Conant Governski en el tribunal federal de Manhattan.

"Hay 100 millones de razones para que estas partes filtren información porque el valor de las relaciones públicas es mayor que cumplir con las órdenes de la corte", agregó. El juicio está programado para comenzar en marzo de 2026, y las tensiones entre ambas partes continúan creciendo, con las redes sociales como otro campo de batalla donde se reflejan las emociones y alianzas en este complicado caso.

