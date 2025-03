Pese a polémica, Alicia Machado quiere que Selena Gomez la protagonice en su bioserie

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Alicia Machado, quien es actriz, presentadora y, además exreina de belleza venezolana-estadounidense, sorprendió a sus fans al contar que no pone de lado la posibilidad de realizar una bioserie sobre su vida, sin embargo, esto no fue lo que más impactó, sino que fue el hecho de que reveló que Selena Gomez es su candidata ideal para interpretarla.

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos expresó su deseo durante una entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde, con una gran sonrisa, comentó: "Lo he pensado en varias ocasiones, hay unas personas maravillosas, pero me gustaría que me interpretara… Selena Gomez". Al notar el asombro de los presentes, Machado justificó su elección: "Porque sí, porque creo que tenemos historias parecidas, y creo que es una niña que ha sufrido cosas similares a las que yo sufrí a su edad".

Como era de esperarse, el comentario de Alicia no pasó desapercibido, sobre todo considerando los antecedentes entre ambas figuras públicas. En enero pasado, Machado generó polémica al lanzar un rudo comentario en redes sociales tras un video donde Selena Gomez aparecía llorando por las deportaciones de mexicanos ordenadas por Donald Trump. En aquel entonces, Alicia escribió: "Muchacha pende***. Ya póngase a estudiar español y al gym, mija, al gym. Te mando mis proteínas. Aburre Jessy", lo que desató una ola de críticas en su contra.

Ante las reacciones negativas, Machado no se quedó callada y respondió en un video en vivo: "Me gustaría darle clasecitas a Selena Gomez para que se haga un poco más fuerte. Soy la maestra de los sobrevivientes del bullying". No obstante, al notar que las críticas incrementaban, y que incluso se involucró a su hija, la ex Miss Universo decidió retractarse, mostrando un cambio de actitud: "Preséntenme a Selena, yo la quiero conocer. A lo mejor ella no tiene ni la más mínima idea de quién soy yo, pero me gustaría decirle que ir al gym ayuda a combatir la depresión".

Con estas declaraciones recientes, Alicia Machado deja claro que, pese a las diferencias del pasado, considera a Selena Gomez como una posible protagonista de su historia en la pantalla chica, destacando las similitudes que percibe entre ambas y su respeto por la trayectoria de la cantante y actriz estadounidense.

