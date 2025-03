Tras kilos de más y 17 años retirada, hacen llorar a Yadhira Carrillo en su regreso a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En horas recientes la reconocida actriz Yadhira Carrillo fue captada llegando a las instalaciones de Televisa luego de que se confirmara que volvería a las novelas luego de pasar más de 17 años retirada. En una breve entrevista con diversos medios de comunicación salió el tema de qué hace para lucir tan espectacular a sus 51 años, pese a que hace un tiempo se dijo que se había descuidado y estaba irreconocible por subir de peso.

Como se sabe, fue el productor José Alberto 'El Güero' Castro quien confirmó ante las cámaras que era un hecho que Yadhira volvería a los foros este 2025. Esto provocó una ola de buenos comentarios para la famosa, quien ya dijo cómo se siente al respecto: "Ha sido para mí un regalo de vida impresionante, me lo llevo al corazón, y una de las mejores formas de regresar ese amor es plasmar un nuevo proyecto en la pantalla".

Asimismo, Carrillo confesó que Castro siempre la había contemplado para sus proyectos pero fue hasta ahora que ella dio el sí: "Desde Palabra de mujer, me ha ofrecido año con año una telenovela, cada que hacía una nueva, me hacía el favor de invitarme". Y sobre cómo había hecho el productor de novelas para convencerla, la esposa del abogado Juan Collado dijo: "Me habló y me enamoró de este proyecto".

Yadhira Carrillo fue muy criticada por subir de peso

Y cuando le preguntaron qué pensaba su marido por su regreso a la pantalla del Canal de Las Estrellas, la actriz respondió: "Toda mi familia, todos contentos de que yo pueda regresar a mi vida normal, a lo que yo era hace 17 años". Asimismo, la intérprete de los melodramas La Otra, Amarte es mi pecado y Barrera de Amor resaltó su felicidad por el cameo que realizó el pasado domingo en el final del melodrama Las hijas de la señora García:

Para mí fue un honor estar al lado de una querida amiga, una hermana de vida que es María Sorté".

Los reporteros también cuestionaron a Yadhira si le preocupaba si el público la aceptaría de vuelta y ella dijo: "No debes preocuparte nunca por eso, tú siempre tienes que seguir adelante". Finalmente, la actriz contó cuál era su secreto para seguir espectacular aunque ya alcanzó las cinco décadas: "Hago ejercicio, no como azúcares, no como lácteos, no como grasas solo las buenas, como mucho verde, vegetales, frutas con medida, descanso lo más que puedo, no tengo adicciones, leo, hago ejercicio, salgo a ver el sol, el aire, hago meditación y estoy cerca de Dios".

Pero cuando Carrillo estaba a punto de abandonar la entrevista, una fanática se le acercó para expresarle su gratitud por su trabajo en la televisión y el gesto la conmovió hasta las lágrimas: "A donde vaya, búsquenme por favor porque son como ángeles que nos cubren... son ángeles y dices 'gracias Dios, por regalarme esto, por rodearme de este amor, son ángeles en la tierra', muchísimas gracias", dijo con la voz entrecortada.

Fuente: Tribuna y YouTube Qué buen chisme