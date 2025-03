¿Es gay? Pati Chapoy hace incómoda pregunta a Carín León: "Hubo de todo en mi vida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante esta semana el cantante sonorense Carín León se reunió con colegas y medios de comunicación en Hermosillo, Sonora, para presentar su nuevo álbum Palabra de To's, y entre los presentes se encontraba Pati Chapoy. Tras la noche llena de música y comida norteña, el intérprete galadornado con el Grammy accedió a dar una entrevista a esta periodista, quien lo hizo 'sudar' con sus cuestionamientos.

El intérprete de éxitos como Primera Cita, Que vuelvas y Según quién tuvo que enfrentar preguntas muy rudas por parte de Pati, quien incluso lo cuestionó sobre sus preferencias sexuales. En primer lugar, Carín contó quién fue la gran influencia que lo llevó a probar suerte en el terreno de la música: "Desde que ya tengo los cinco o seis años ya empezaba a cantar con mi abuelo. Sí, mi abuelo también cantaba como música de mariachi, entonces así fue con los pininos", expresó el cantautor orgulloso de sus raíces.

Al ser cuestionado sobre si su consanguíneo pudo verlo triunfar, León contó: "No, mi abuelo no estuvo presente ya para ver lo que sucedió con Carín, yo tenía como unos doce años cuando falleció mi abuelo, pero, pues, ahí sabemos que hay que estar orgulloso". Ante las dudas de la periodista sobre si se descarriló o tuvo problemas fuertes cuando era joven, el artista de 35 años confesó: "No tanto, sí me la pasé bien, la neta".

En este sentido, Óscar Armando Díaz de León Huez, nombre de pila del famoso, reveló: "Pero nunca tuve ningún susto, no me ha tocado tener ni un dilema, ni con la ley, ni he pisado ni una comandancia por borracho. Bendito Dios, aprendí sin...". Acto seguido, la titular de Ventaneando añadió: "Ni con drogas, ni con alcohol", a lo que Carín respondió: "No, pues hubo de todo en mi vida, pero nunca tuve... (grandes problemas)".

Posteriormente, Chapoy hizo hincapié en cuanto a si estos temas quedaron en el pasado, por lo que el cantante contó que sí ingiere algunas sustancias, pero todo con medida: "Sí, ahorita, alcohol, ahorita es lo que cae, de repente un porrito ahí y ya, ya hubo mucho rock and roll, ya bájale. Sí [bájale], y si cuesta, ¿no?". Y luego de que meses atrás surgieran fuertes rumores sobre sus preferencias, Carín dijo:

Todo el tiempo me han tirado con el rollo de que 'eres gay'".

Ante su confesión, Pati le preguntó: "¿Y eres gay?", a lo que León respondió: "No, claro que no". Fue en ese momento que la periodista le dio un consejo al sonorense: Una cosa es lo que opine la gente, si es cierto para qué le haces caso y si no es cierto, para qué le haces caso". Cabe resaltar que tras finalizar la entrevista, Carín le confesó a Pati que su entrevista lo puso muy nervioso, según lo expresado por Mónica Castañeda, quien estuvo presente en el momento.

Fuente: Tribuna