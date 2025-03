"Gente nefasta": Carlos Cuevas arremete contra Pati Chapoy y Daniel Bisogno por arruinarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que Daniel Bisogno ya tiene un par de semanas muerto, y que su jefa y gran amiga, Pati Chapoy, se encuentra en medio de su doloroso luto, el reconocido cantante boleros, Carlos Cuevas, dejó en claro que no tiene porque compadecerlos, arremetiendo en su contra. Ante las cámaras de En Shock, aseguró que ambos se dedicaron a arruinarle la vida en todo sentido, por lo que los considera "gente nefasta".

Pedro Ferriz Hijar fue la primera celebridad en atreverse a romper la armonía y hermosos deseos por el deceso del presentador de Ventaneando, asegurando que se iría al infierno y que su manera de perder la vida tan trágica y dolorosa fue para pagar lo "cul..." que fue en vida. Armando Gozález 'El Muñeco', lo secundó, revelando que hizo sufrir a sus padres con las mentiras que dijo de él. Ahora, es Cuevas quien relata lo mucho que Daniel lo hizo sufrir por órdenes de Chapoy.

El cantante boleros como Página Blanca, señaló que en el tema de Ferriz no se mete, pues cada quien habla de su experiencia, y hablando desde lo que él vivió a causa del difunto presentador de TV Azteca, no fue más que dolor y comentarios fuera de lugar que afectaron a sus padres y familia: "Cada quien habla como le fue en la feria yo no puedo juzgar a ninguno de los dos, yo te puedo decir que a mi sí me hizo mucho daño Bisogno, me alteró mi vida familiar por mandato de Pati Chapoy, lo mandaba a decir cosas de mis padres, mi esposa, mis hijos, que estaban fuera de lugar".

Cuevas resaltó que él no sabe si el actor de Lagunilla, Mi Barrio se fue al cielo o al infierno, y que tampoco era algo que le importara en realidad, pues ya estaba muerto y no era algo que le afecte, pero que le desea a la familia que sanen pronto y desea que el alma de Daniel encuentre paz: "Nunca me dio la cara, no me dieron derecho de replica, no sé a Pedro como le iría. Yo no conteste nada, ni dije nada porque no me importa, ya está muerto, ya se lo llevo Diosito o quien sabe".

Están fuera de lugar, cuando quieren acabar con tu familia, con tu carrera, no se vale. Venga de quien venga. El único coraje es que no me dieron derecho de replica, porque iba a responder fuerte, iba a decir la verdad", agregó.

Con respecto a si asistiría a Ventaneando en caso de una invitación de Chapoy, el intérprete de Ya Las Pagarás, dejó en claro que no desea saber absolutamente nada de ellos, pues simplemente son unos chismosos sin credibilidad, resaltando que por todo lo que Pati dijo de él y la manera en que hizo que su propia hermana se fuera en su contra, la hacían una mujer de la que no le interesa saber realmente: "Ni he intentado hacerlo (regresar a Ventaneando), no me cae bien, no tengo a qué y menos con esa gente toda nefasta. Ella nunca tuvo credibilidad, la gente chismosa como ella no tiene credibilidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui