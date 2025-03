Kenia Os arma zafarrancho en su llegada a CDMX; seguridad empuja a reporteros de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber enfrentando criticas por parte de Gabo Cuevas, que la tachó de "poco cerebro", ahora Kenia Os ha armado un tremendo zafarrancho durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el que su seguridad empujó a reporteros, que laboran para Venga la Alegría, donde Cuevas es uno de los elementos de espectáculos, negándose a hablar de su romance con Peso Pluma.

La reconocida cantante, celebridad de Internet y empresaria mexicana, provocó gran zafarrancho durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, en medio de los rumores de un presunto romance con el intérprete de Ella Baila Sola. Mientras los reporteros se acercaban para interrogarla, la creadora de contenido no detuvo su paso y se negó a emitir alguna declaración sobre su vínculo con el cantante de corridos tumbados, luego de que ambos aparecieran muy acaramelados en la pasada final del Super Bowl 2025.

"Me van a lastimar y ustedes también se van a lastimar", fue algo de lo poco que pronunció la intérprete de Malas Decisiones mientras caminaba entre el tumulto de periodistas. Por si esto fuera poco, en el programa Ventaneando se informó que la famosa abandonó la terminal con una multa, debido a que sus colaboradores cometieron una infracción con el vehículo que la esperaba para trasladarla en la capital azteca: "Resulta ser que su equipo dejó su camioneta, donde la iban a recoger, en un lugar donde no debían, y terminó con la placa arrancada por el personal del aeropuerto, porque no puedes hacer lo que quieras en una zona que es federal", detalló Rosario Murrieta.

En las últimas horas, trascendió que Kenia y La Doble P no han dejado de enviarse mensajes a través de las redes sociales, por lo que luego de que ella compartiera una serie de fotografías en su Instagram, él no tardó en escribir un comentario donde halaga la belleza de la joven. Fue desde el estreno del sencillo Tommy & Pamela, en julio de 2024, que los cantantes han sido el centro de especulaciones sobre una posible relación sentimental, dado que la química entre ambos se vio reflejada en el videoclip y la temática de la canción, inspirada en una icónica pareja de los años noventa.

Hasta el momento, la reconocida intérprete de temas como Bobo y Jackpot, no se ha pronunciado sobre las declaraciones del vespertino de TV Azteca, ni los videos que circulan en redes sociales sobre esta incomoda situación con medios de comunicación, pero, como era de esperarse, los millones de fans de la joven cantante han salido en su defensa, afirmando que la prensa de dicha televisora no debería esperar respeto cuando hace días uno de sus reporteros la insultó.

Fuente: Tribuna del Yaqui