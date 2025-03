Luto en Televisa: Villana de novelas sufre dolorosa muerte y lloran su partida en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 6 de marzo el público de Televisa se llenó de tristeza debido a que durante la reciente transmisión del programa Hoy el elenco de conductores lloró la dolorosa muerte que se encuentra sufriendo una famosa actriz. Resulta que este día tuvieron de visita a la famosa artista Mariana Seoane, quien sigue lidiando con el fallecimiento de su madre, Stella García, quien perdió la vida el pasado 26 de enero, tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer.

Entrevistada por Raúl 'El Negro' Araiza y Andrea Legarreta, la también cantante habló sobre lo complicado que ha sido enfrentarse al deceso de la mujer que le dio la vida y no pudo evitar romperse al recordarla. Asimismo, la villana de las novelas confesó que recurrió a la tanatología para estar preparada cuando llegara el momento de despedirse de doña Stella:

Es muy difícil hasta que lo vives, si estuve preparándome con una tanatóloga en vida, ¿no?, cuando ya estaba viviendo este duelo de mamá, sabiendo que era inevitable que se fuera, pero hasta que lo vives es el trancazo”, explicó la famosa con la voz entrecortada.

Seoane explicó que aunque ya pasó más de un mes, no se ha hecho a la idea de que su madre ya no está en este plano: "Estoy en la primera etapa del duelo porque todavía me siento como si estuviera en una nube, lo platicábamos Andy (Escalona) y yo, de que a veces dices: ‘no puedo creerlo’, agarras el teléfono en automático y quieres llamarle, y sabes que ya no está, (como que estás soñando)", ajá", agregó.

Mariana Seoane sigue lastimada por la muerte de su madre

De la misma manera, la llamada 'Niña Buena' señaló que aún conserva muchos recuerdos de la mujer que le dio la vida. "Voy allí a su casa, y ella vivía conmigo, entonces todo huele a ella, como esa sensación, todo es como esa sensación tan dura de saber qué, que sí, que no la voy a volver a abrazar, ni la voy a besar". Conjuntamente, la artista habló de las enseñanzas que le dejó doña Stella antes de su fallecimiento.

No he soñado con ella todavía, pero me dejó el legado más bonito que existe, ser una guerrera, voy a seguir luchando como ella me enseñó, por mis sueños, por mi carrera, por todo lo que quiero que llegue a mi vida, y qué mejor legado que ser esto, ¿no?, una mujer", declaró.

Seoane fue arropada por el cariño de Legarreta y Andrea Escalona, ya que ambas ya han sufrido la partida de sus madres. En ese sentido, la actriz resaltó: "Todos perdemos, unos antes otros después, a nuestros padres, espero que mi papi me dure muchísimo… una familia hermosa, unas hermanas divinas, ustedes, el público, mis fans, mi gente, que no han dejado de darme mensajes bonitos… pues aquí estamos echándole ganas, y tengo mis caídas, y cada vez que me agarra lloro”.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy