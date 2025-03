¿Murió Eugenio Derbez? Así se repartirá la herencia del famoso actor, según Vadhir Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Eugenio Derbez volvió a todos los titulares de la prensa debido a que trascendió cómo sería repartida su herencia. Sí, aunque el famoso actor y productor mexicano no ha muerto, uno de sus hijos destapó ante las cámaras que él sería el heredero mayoritario de los bienes del protagonista de programas como La Familia P.Luche.

Fue Vadhir Derbez, quien habló sobre este tema durante su reciente encuentro con la prensa por el estreno de su nuevo proyecto televisivo junto a su hermano José Eduardo Derbez. En una breve entrevista, los reporteros cuestionaron al también cantante sobre las diferencias que pueden surgir entre los hermanos cuando los padres fallecen y no dejan claro el tema de su herencia.

El ganador de la primera temporada de ¿Quién es la máscara? se tomó con humor sobre las probabilidades de que una situación así surja en su familia cuando Eugenio fallezca y sugirió que él debería ser quien obtenga todo el patrimonio de su papá: "Yo creo que todos tenemos muy claro, bueno, él es el que tiene que tenerlo más claro que todos nosotros, pero siempre es muy consciente de cómo pasan ese tipo de peleas a la hora de…", expresó Vadhir sobre las disputas por la herencia.

Y causando la risa de todos los presentes, el intérprete mexicano agregó que sus hermanos deberían temer que él se quede con la mayor parte: "Aquí lo que está peligroso es que, pues ya saben que el pez gordo soy yo, y los tengo a todos aquí [en el cuello], entonces, ¿cómo me los quito de encima?, ¿sabes?, pero…", agregó con una gran sonrisa.

Sin embargo, cuando surgieron las dudas sobre si ha llegado a tener alguna diferencia delicada con José Eduardo o Aislinn, dado que Aitana aún es muy pequeña para una situación de este tipo, Vadhir explicó: "Fíjate que la mayoría de las veces, no, mi hermano, nosotros como hermanos, porque con Aislinn me pasa lo mismo, tenemos una cosa bien extraña que no nos hemos peleado todavía, ojalá que no se nos esté guardando para una más pesada al rato, pero hasta ahorita no".

Vadhir Derbez habló de la herencia de su padre

Sin embargo, cuando uno de los reporteros mencionó que esto se puede dar cuando peleen por la herencia, el intérprete contestó: "¡Exacto!, no, pero no me andes matando a mi papá". Al respecto de la presencia de Victoria Ruffo y Silvana Prince, madre de José Eduardo y Vadhir, respectivamente, en la serie que recientemente estrenó con su hermano, el artista respondió de la siguiente forma a la posibilidad de que Victoria haya exigido una paga más alta:

Pues es que imagínate, hay historia por ahí, mira, hay mucho chismecito, muchas cosas pasando, lo que sí les puedo decir, es que sí las dos mamás son parte de este programa, tanto que nos lo estaban pidiendo ustedes en algún reality, no fue en un viaje con toda la familia, pero mira, está en este, poco a poco, y la neta es que las dos están increíbles, las convivimos muchísimo, vinieron a las fiestas y se puso muy bueno”.

Finalmente, Vadhir no perdió el buen sentido del humor cuando escuchó que Ruffo aseguró que José Eduardo es más guapo que él. "Victoria no miente, no le pregunten a mi papá, pero… bueno, también es su cría, ¿qué va a decir?, pero ella sabe que aquí está", manifestó.

Fuente: Tribuna