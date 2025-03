Producción de 'Hoy' revela que Nicola Porcella quedó fuera del elenco; este día lo despiden

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 7 de marzo los miles de seguidores de Nicola Porcella se llevaron una tremenda y triste sorpresa debido a que la producción del programa Hoy confirmó oficialmente su salida del elenco. Asimismo, durante la transmisión en vivo del matutino de Televisa informaron al público si habrá un conductor reemplazo para el querido artista peruano.

Como se recordará, el influencer y modelo se había unido de forma oficial a la emisión liderada por Andrea Rodríguez Doria apenas el pasado mes de octubre, sin embargo, hace unos momentos anunciaron sorpresivamente su salida. El mejor amigo de Wendy Guevara había llegado al matutino primero para reemplazar a Arath de la Torre, quien se unió a La Casa de los Famosos México, pero cuando el conductor volvió, Nicola permaneció en el elenco debido al éxito que resultó su estancia.

Desafortunadamente, este viernes Nicola y la producción de Hoy confirmaron que era hora de despedirse del matutino porque tiene otro proyecto en puerta. Cuando estaba conduciendo la sección de La Nube, junto a la conductora Andrea Escalona, la producción transmitió una emotiva cápsula en la que recordaban el paso del peruano por el programa y posteriormente informaron que su último día al aire sería el próximo lunes 10 de marzo.

¿Nicola Porcella sale de Hoy? No, no se alarmen ni un uno por ciento, solo será por un tiempo. Ejército Porcella, ustedes son parte de la familia de Hoy y le vamos a hacer su despedida en grande este lunes. Gracias Nicola", señalaba la nota.

Después de ver el anuncio, Porcella compartió su sentir ante su inminente salida del programa, además de que agradeció la oportunidad que le dieron en esta producción: "Ya estoy triste, ahora sí me dio pena. Es bien difícil encontrar un lugar de trabajo en donde te sientas tan cómodo y que vengas a trabajar feliz. Yo que no era de levantarme temprano, ahora me levanto siempre temprano y digo ‘con qué cosa nueva saldré hoy".

Por su parte, Andrea Escalona también se dijo conmovida por despedir a Nicola: "Amigo, quiero llorar. Es bien difícil encontrar compañeros y buenos amigos y tú eres uno de ellos. Estamos muy contentos y muy orgullosos de ti". Sin embargo, cuando el peruano preguntó quién tomaría su lugar en el elenco, la conductora respondió: "Eres irremplazable". Se sabe que Porcella dejará Hoy porque grabará su nueva novela Amanecer de la mano del productor Juan Osorio.

