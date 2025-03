¿Regresa a 'Venga la Alegría'? Tania Rincón impacta a Televisa con inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de seis años formando parte de Televisa, la reconocida presentadora y actriz, Tania Rincón, acaba de dar una muy inesperada noticia que nadie esperada, por lo que la reacción de sus millones de fans y colaboradores fue de un impacto total, deseándole lo mejor en esa nueva etapa de su vida y con su decisión que decenas aplaudieron, ¿acaso va a regresar a Venga la Alegría?

En 2019, Rincón hizo oficial que era talento de la empresa San Ángel, pues se integró como presentadora de Guerreros 2020, solo un año después de haber dejado el matutino de TV Azteca, asegurando que se quería dar un tiempo fuera de los matutinos para buscar nuevos retos. Solo un año después, Tania se ganó tanto el cariño de los televidente de la televisora que oficialmente la integraron como una conductora más del programa Hoy.

Actualmente, es sin duda es una de las más queridas y cada ausencia desata quejas de los fans, que afirman sin ella el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, no es lo mismo. Afortunadamente para los ejecutivos y la productora, Tania no ha decidido irse del programa, sino que junto a su actual novio, Pedro Pereyra, ha decidido agrandar su familia y adoptar un nuevo perro, al cual llamaron Max. El can fue encontrado por ellos en un albergue y lo adoptaron señalando que desde que lo vieron tuvieron una "conexión fue inmediata".

Tania declaró que ella estaba buscando por el albergue a todos los perritos, y en cuanto vio a Max sintió un afecto especial y dijo que le "cayó super bien" y que se veía "buena onda", destacando que se lo presentaron a Tony, la mascota que ya tenían, y fue tierna la escena de como de inmediato se hicieron amigos, cerrando su decisión: "Empecé a ver todos los perritos y este me cayó súper bien; se me hizo súper buena onda desde que lo vi. Estuvo muy tierno porque desde el segundo se llevó perfecto con Tony".

En cuanto al productor de TUDN, declaró que si decidieron el traer a sus vida un nuevo perrito, fue por el hecho de que por su trabajo y actividades, a veces debían dejar solo a Tony por bastante tiempo, y cuando regresaban les partía el corazón verlo tan triste por quedarse sin nadie: "Yo veía muy solito a Tony, cada que salíamos de la casa, él se quedaba... Tony es un perro que nada más le falta hablar. Le entiendo perfecto el lenguaje corporal. Cuando nos tocaba estar un poquito más fuera de la casa, llegábamos y él estaba como hasta triste, porque lo habíamos dejado".

Finalmente, la pareja pidió a sus seguidores que piensen más en los perros en la calle o en refugios, debido a que ellos son los que más necesitan amor y se vuelven los compañeros más fieles y amorosos del mundo: "Los perritos de la calle, adoptados, son tan nobles. Ellos sienten el amor y agradecen esta nueva oportunidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui