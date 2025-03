Revelan motivo de ausencia de Silvia Pinal en 'In memoriam' de Premios Oscar 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a la ausencia de Silvia Pinal 'In Memoriam' que se realizó en los Oscar 2025, muchos internautas se cuestionaron por qué motivo no apareció la actriz también perteneciente a la Época de Oro del cine mexicano, sin embargo, ahora se reveló el motivo, lo hizo Efigenia Ramos, quien se desempeñó como asistente de la fallecida famosa el pasado 28 de noviembre.

“Se paga, yo recuerdo que eran más de mil dólares al año, algo así”, dijo Ramos a través del programa Ventaneando, quien también agregó que con todo lo ocurrido ya se pagó el momento y fue precisamente por eso que no apareció. Aunque otra persona que también dio a conocer su punto de vista fue el productor Iván Cochegrus, quien fuera gran amigo de Silvia Pinal, no descartó otro punto que también pudiera ser clave para que la artista no fuera considerada en el homenaje.

“Lo que pasa es que también la señora, en los últimos años, ya no emitía el voto, la estafeta la señora Pinal hace algunos años se la pasó a López Tarso, y luego al señor López Tarso tampoco lo mencionaron, entonces también es una situación muy complicada”, señaló Cochegrus quien compartió en su momento un mensaje en la cuenta de X, dirigido hacia los Premios de la Academia.

A su vez Sylvia Pasquel, en el programa de Venga la Alegría, dijo que le parecía una falta de respeto porque su madre perteneció a la mesa de votación durante muchos años y agregó que su Pinal fue una actriz muy importante de Buñuel, siendo la actriz mexicana que más películas hizo con Buñuel, que hasta ganó la Palma de Oro. De igual manera expuso que ella estaba grabando cuando se sorprendió de que no aparecía la imagen de su mamá.

Silvia Pasquel aseguró estar muy molesta porque no mencionaron a su madre en Oscar 2025

“Qué grosería de los Oscar porque mi mamá pertenecía a la mesa de votación, perteneció muchos años; un tachezote. Mi mamá fue una actriz de Buñuel muy importante, es la actriz mexicana que más películas hizo con Buñuel, ganó la Palma de Oro, que no es su premio Oscar, no lo ninguneo. Hasta grabé el In Memoriam y cuando terminó comencé a pegar de mentadas de madre; no se vale", finalizó la también actriz.

Fuente: Tribuna/ Agencia de México