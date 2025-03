Sufre trastorno: Tras divorcio y acabar sorda, exactriz de TV Azteca da dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien trabajó por décadas en TV Azteca hasta que el pasado 2024 consiguió un lugar en Televisa, de nueva cuenta acaparó la atención de los medios de comunicación debido a que en una reciente entrevista se confesó y habló del reciente diagnóstico que recibió. Se trata de la también cantante Regina Murguía, quien sufre trastorno límite de la personalidad o también conocido como borderline.

La estrella mexicana consiguió despuntar su carrera gracias al grupo juvenil Jeans, ahora conocido como JNS, el cual le abrió sus puertas en la empresa del Ajusco actuando en los unitarios Lo que callamos las mujeres y A cada quien su santo, así como en las telenovelas Secretos del alma, Pasión morena, Quiéreme tonto, La mujer de Judas y UEPA! Un escenario para amar.

Tras el fracaso que fue su último programa en el Canal Azteca Uno, el concurso Cazatesoros, y conducir la sección Cinema platino en Azteca 7, el año pasado Regina comenzó a trabajar en la televisora de San Ángel, donde la invitaron a formar parte del programa Faisy Nights, del cual ya no participa. Sin embargo, ayer jueves reapareció en TV como invitada especial del programa De primera mano en Imagen TV.

Regina Murguía confirmó que sufre borderline

Tras haber estado como invitada en el foro para hablar de sus próximos shows, Regina platicó con reporteros de esta emisión acerca del trastorno que sufre: "La verdad es que yo también estoy aprendiendo, informándome, aprendiendo día a día, porque los síntomas se traspapelan, los normalizamos y decimos 'bueno, es que yo soy así' y no, siempre hay un porque", expresó conmovida.

La intérprete de éxitos como Pepe además dijo cómo se había dado cuenta que algo no estaba bien con su salud mental: "Yo soy un poco voluble, mis emociones son muy intensas, hay cosas que duran mucho tiempo y eso fue lo que me llevó a decir 'esto no es normal'". Asimismo, envió una recomendación a todo el público: "Cualquier síntoma, cualquier cosita que no se sienta bien, hay que buscar ayuda...".

Murguía, quien se casó con Tono Beltranena y meses después se enfrentó a una difícil ruptura, resaltó también la importancia de la psicología hoy en día: "La terapia hoy en día es básica, así como invertimos en comprarte un pantaloncito y darte un gusto, creo que es parte de el bienestar emocional, la salud emocional es vital, hoy más que nunca". Finalmente, la cantante habló de lo mucho que ha avanzado desde que descubrieron que tenía borderline:

Yo me pongo a llorar porque es muy liberador saber y tener un diagnóstico, no para justificar tus actitudes sino para ser compasivo contigo y decir 'a partir de aquí lo puedo mejorar'", dijo.

Fuente: Tribuna