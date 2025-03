Sylvia Pasquel cumple última voluntad de Silvia Pinal; revela detalles inéditos de su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Superando el dolor y enfrentando la profundas tristeza que aún la embarga, Sylvia Pasquel ha brindado una entrevista para confirmar que finalmente ella y sus hermanos han cumplido la última voluntad de su difunta madre, la querida y emblemática actriz, Silvia Pinal. Entre lágrimas y resistiendo el llanto, la también actriz de Televisa abrió un poco su corazón y dio detalles inéditos de la muerte de su matriarca.

Casi cuatro meses han pasado desde que México perdió a su última 'Gran Diva del Cine de Oro', y su hija mayor, Sylvia, en entrevista para Venga la Alegría ha hablado de estos momentos tan dolorosos, comenzando por afirmar que ya cumplieron con su última voluntad; dejar sus cenizas con su familia: "Ella ya está en el panteón, ya está junto a mi abuelita, mi hermana, mi bisabuela y una tía, hay familia ahí. Nada más fuimos los tres hermanos y mi hija, Stephanie, mi nieta Camila, los que estuvimos aquí. Fue muy bonito, le limpiamos, le cantamos, le pusimos música, muy padre".

La madre de Stephanie Salas, declaró que ella aún se siente devastada por la partida de la gran actriz, confesando que hay días que llora por absolutamente todo, pero que está bien porque está procesando su dolor, y actualmente hay más días en la que es la de siempre y se ríe con ganas, afirmando que aún sufre, pero no está en un hoyo de desgracia: "Todavía duele, hay días que estoy bien chipili y lloro por todo, y hay días que ¿sabes?, fluye el día normal y me río, o sea, tampoco estoy tirada a la desgracia".

La actriz de Los Ricos También Lloran, reveló que en las últimas horas de vida de Silvia la vio desenfocada, como fuera de sí, destacando que ella, Luis Enrique Guzmán, su hermano, y otros miembros de la familia, como pudieron lograron quedarse a dormir con Silvia, y no se despegaron hasta el momento de su fallecimiento: "Yo la vi desenfocada, ya no me salí de ahí, yo me dormí en el sillón, Luis Enrique en el reposeti, me hija e Iván en el suelo, con todas las chamarras hicimos un sleepingbag, hasta que ya la llevamos a la casa el pedregal, y duele, duele mucho, verla ahí en su cajita".

Finalmente, declaró que aunque sí ha habido desencuentros con Alejandra Guzmán y Luis Enrique, no se odian y no están distanciados, mencionando que la diferencia de edad es el mayor problema, pero siempre se han amado respetado y cuidado el uno al otro: "La diferencia de edades es una situación que hemos tenido que vencer, porque los intereses no son las mismas, por nuestra edad, yo le tiró a más a cosas de la vejez, y mis hermanos siempre hemos tratado de llevarnos con respeto y de estar unidos, somos muy poquitos como para estar tan peleados".

Yo también quiero a mis hermanos, pues si yo los vi chiquitos, crecieron conmigo, eran como mis hijitos, ¿cómo no los voy a querer?, ¿cómo no voy a querer a Alejandra?, ¿cómo no voy a querer a Luis Enrique?, a Rocío, a Mary Paz, a Ariadne, a Rafaelito, a Pepe, todos son mis hermanos, yo soy la mayor de todos", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui