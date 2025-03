¿Al borde de la muerte? Adal Ramones se prepara para su último adiós; revela su testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios años, Adal Ramones dejó en claro que es un hombre que cree que la vida se va en un segundo, y por eso es que siempre ha dejado todo en regla, y recientemente, en una entrevista para Ventaneando, el famoso actor y presentador, reveló que ya tiene todo preparado para su último adiós, y una de esas cosas es su testamento, del que dio detalles, ¿acaso está al borde de la muerte?

Ramones es padre de cuatro hijos, los dos mayores, Paola y Diego Ramones Valencia los tuvo con su primera esposa, Gaby Valencia, mientras que los dos menores, Cayetano y Cristóbal Ramones de la Mora, con su actual pareja, Karla de la Mora. Según Adal, las seis personas anteriormente mencionadas, han heredado algo de él ya sea en vida o que se encuentre en el testamento que actualizó hace poco.

En entrevista para el programa de Pati Chapoy, Adal mencionó que aunque está sanó, hace mucho hizo su testamento, y tras su divorcio lo cambió, actualizándolo a su vida actual, recalcando que a su exesposa, Gaby, le heredó muchas cosas en vida, y por ese lado todo está bien: "Le heredé todo a Gaby, todo lo que le tenía que heredar se lo heredé en vida, le platicaba yo a mi exesposa, Gaby, que la que va a heredar en muerte es Karla, le digo a Valencia (Gaby): 'Tú heredaste en vida, dividí todo a la mitad y te lo di'".

Ante esto, el expresentador de Otro Rollo, reveló que cuando habló del tema con su primera esposa, ella solo le respondió que dejara todo bien estipulado con el mismo abogado para que no hubiera estiras y aflojas tan fuertes como suele pasar en este tipo de situaciones: "Gaby decía: 'Puede ser un estira y afloja de abogados fuerte, nada más que divida todo a la mitad, que sea el mismo abogado'… Por eso fue todo tan tranquilo".

Pero, poco después de que en el vespertino de TV Azteca pasaran las declaraciones de Ramones, compartieron la respuesta de Gaby, quien negó rotundamente que en algún momento haya hablado con Adal con respecto a su herencia, afirmando que ella se calla esas cosas, pero ahora no se guardaría esa aclaración: "No, no fue así, tampoco hay herencia en vida, todo eso no es verdad, pocas veces hablo, hoy le tocó a Adal, no es verdad. Yo me callo"

Finalmente, afirmó que ella le desea toda la felicidad del mundo con su actual esposa y con los hijos que tienen, pues ella ya vivió su proceso con él y desea que forme una familia feliz, destacando que ella siempre va a respetar la decisión de separación del presentador: "Él hizo una vida conmigo y ahora él está haciendo una vida con Karla, lo cual respeto. Le deseo tanto a Karla como a él que les vaya bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui