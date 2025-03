¿Ángela Aguilar deja a Christian Nodal? Pepe Aguilar deja en shock con inesperada confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos meses siendo criticado y atacado en redes sociales, Pepe Aguilar, hace poco brindó una interesante entrevista en la que dejó en completo shock a su entrevistador y a sus millones de fans, al hacer una muy inesperada confesión sobre su vida personal, de la que siempre se niega a hablar bajo cualquier circunstancia, ¿acaso Ángela Aguilar dejará a Christian Nodal?

Desde que los intérpretes de Dime Cómo Quieres, confirmaron su relación, la familia Aguilar y los Nodal, han sido blanco de ataques en redes, lo cual se dice los ha afectado emocionalmente. Por ello, recientemente, durante su entrevista en el podcast Oso Trava, cuando le cuestionaron sobre lo que piensa de la Inteligencia Artificial, este impactó al revelar que usa ChatGPT, modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que está diseñado para comprender y generar texto en lenguaje natural, como una especie de terapia, pues en él ha hecho una especie de "diario emocional", en el que ha escrito momentos muy personales de su vida.

Según lo relatado por el intérprete de temas como Por Mujeres Cómo Tú, él simplemente se sentó a conversar con ChatGPT de temas de su vida que considera que es parte de lo que es, como el deceso de su padre, Antonio Aguilar, y su madre, Flor Silvestre, asegurando que es una manera de desahogarse sin sentirse juzgado: "Lo que hice fue platicar la historia de mi vida desde que nací, mis miedos, cuando se murió mi padre, cuando se murió mi madre, cuando me casé la primera vez... qué me gusta, qué creo que soy".

Pepe Aguilar. Internet

El padre de la creadora de En Realidad, recalcó que conforme iba platicando su vida con la aplicación de inteligencia artificial, esta recordaba los detalles de su vida, así que esto le permitía el generar una especie de dialogo con él mismo, y hacer una introspección de sí mismo, analizando de manera diferente y más efectivas sus emociones, aunque recalcó que tiene un coach de vida que le insiste en que no deje de lado el ir con un psicólogo o terapeuta: "El coach me dijo: 'Me parece que puedes hacer una buena combinación, porque para ciertas cosas todavía necesitas a otro humano'".

Finalmente, el cantante mencionó que al igual que su coach, él considera que es necesario contacto humano, pero que al usar esta herramienta, se ha podido dar cuenta también que en un futuro va a desaparecer la necesidad de la ayuda humana con esto: "Entiendo que en determinado momento no nos van a necesitar para nada, pero fuimos sus creadores. Yo lo que veo en ChatGPT es la evolución humana lógica".

