Confiesa novia fugitiva viral "no acepto" por qué no se casó con su prometido

Comparta este artículo

Bagua, Perú.- El pasado 14 de febrero, mientras se efectuaba las nupcias de una pareja en Bagua, Perú, una novia se hizo viral tras responder a su prometido "perdónenme todos, no acepto", por lo tanto ella terminó yéndose del sitio y debido a que se desconocía por completo la identidad de los involucrados, nadie sabía cuál era la verdadera razón de por qué la mujer se negó a seguir con la boda, aunque ahora ella reveló el misterio.

Elena Barrantes, es el nombre de quien se hizo conocida en la plataforma de TikTok como la 'novia fugitiva', la misma de la cual en su momento se llegó a crear diversas hipótesis de por qué no se casó, algunos internautas decían que recibió una llamada donde la amenazaban con quitarle la vida a su prometido, Clever Huayán, algo que tomó bastante relevancia y hasta creó empatía hacia la pareja, sin embargo, Barrantes, negó por completo la versión y lo hizo durante una entrevista.

La novia se hizo viral tras aparecer en un video negándose a casarse

De acuerdo con información de TVNotas, en el programa de Andrea TV, mencionó la principal involucrada que de hecho quería casarse pero descubrió que Huayán le fue infiel, lo que no pudo perdonar. Asimismo, Clever, quien estaba presente, sustentó la historia y señaló que todo comenzó por unas fotos donde aparecía con otra mujer. Al parecer, la ahora exnovia, recibió de parte de una de sus amigas las imágenes y esto la llevó a tomar la decisión de no aceptar.

“No dije nada. Me esperé hasta el momento. Le dije el mero día: ‘No me vengas a ver, porque si no, me vas a salar, porque el novio no tiene que ver a la novia (...). Yo quería darle una lección para que no haga esto otra vez, y enseñarle que no se hacen así las cosas. Que no se juega con nadie", declaró la también llamada por muchos del lo que es la web como 'la famosa Novia Fugitiva de Bagua'.

De la misma forma, Elena contó que siguió con el proceso de la boda porque quería dar una lección a su novio, para que así aprendiera y no le hiciera nuevamente a ninguna otra lo que a ella le pasó. Por otro lado, el sujeto le pidió en vivo que le perdonara, no obstante, la mujer de 38 años le dijo "discúlpenme, pero es que yo no lo he pensado todavía”, dando a entender según los televidentes que quizás pueda seguir teniendo sentimientos hacia él.

Fuente: Tribuna