En pleno 8M, Ferka estalla y arremete contra Christian Estrada: "Me hace perder el tiempo"

Ciudad de México.- María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, de nueva cuenta alzó la voz en contra de su expareja Christian Estrada, con quien mantiene una batalla legal desde hace varios años debido a que el influencer no cumplía con sus obligaciones como padre. Aprovechando que este sábado 8 de marzo, la conductora y actriz compartió cómo va el proceso contra su exprometido.

El reportero Edén Dorantes cuestionó a Ferka sobre su sentir en esta fecha, tras haber estado de visita en el foro del programa Venga la Alegría: Fin de Semana: "Hoy lamentablemente no puedo ir a la marcha, siempre me ha encantado alzar la voz por todas esas amigas que no encuentran a sus hijas y que lamentablemente son parte de estos feminicidios en México".

Además, agregó cuáles son las causas que apoya: "Alzo la voz en una cuestión de la ley vicaria, alzo la voz de tener hermandad, sororidad... tenemos que hacer manada, hacer familia". Asimismo, Ferka aseguró que se está encargando de criar a su hijo Leonel lejos del machismo: "Estoy educando a un niño para que el día de mañana sus hijas pueden estar seguras... que pueda mostrar sus sentimientos, que el día de mañana una mujer se sienta segura con mi hijo, que la cuide, que la mime".

Ferka sigue distanciada y luchando contra Christian Estrada

Posteriormente, Edén le preguntó a la exactriz de Televisa sobre cómo va su conflicto con el papá del niño y explicó que pronto podría darse un acercamiento entre ellos: "Sí, estamos en ese avance, pero la verdad no tengo nada, este señor, con todo respeto, me hace perder el tiempo", expresó enfadada. La presentadora compartió además que no se ha dado un acuerdo con Christian, porque quiere velar por el bienestar de su heredero.

Siento que debería ser mucho más sencillo de lo que es, estamos tratando de firmar un convenio en beneficio de mi hijo, voy a velar por los derechos de mi hijo, porque tiene derechos, voy a velar por su estabilidad, porque a final de cuentas voy a velar por su estabilidad emocional y física".

Finalmente, Ferka compartió su tristeza porque Estrada no ha estado en la vida de Leonel: "Tiene que haber una reintegración entre ellos, mi hijo tiene 3 años y medio y tristemente su padre no ha estado en su vida, se tienen que reintegrar y se tiene que ser acorde, supervisado y con una terapia". Cabe resaltar que la mexicana no quiso opinar del pleito entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón por el pequeño José Julián:

¿Te digo la neta? no quiero hablar nada de ese tema, yo no pienso opinar nada de eso", expuso.

Fuente: Tribuna