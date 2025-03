¿Fans inconformes?: Crea controversia elección de Paapa Essiedu como Severus Snape

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Desde hace meses fanáticos de 'Harry Potter' esperan su nueva serie, la cual será transmitida a través de HBO y se espera que comience este 2025, entre el elenco se encuentran John Lithgow como Dumbledore, en cuanto al eterno protector del protagonista, Hagrid, se piensa que podría ser interpretado por Brett Goldstein, por otra parte también se rumorea que en lugar de Minerva McGonagall podrían estar Rachel Weisz o Sharon Horgan.

Aunque el dilema comenzó con la elección de Severus Snape, a quien en su versión cinematográfica le dio vida Alan Rickman y ahora se confirmó de manera oficial que Paapa Essiedu, actor mejor conocido por sus papeles en Gangs of London, I May Destroy You, Anne Boleyn y Anne Boleyn, pero en un tiempo se pondrá en la túnica de uno de los profesores más estrictos de todo Hogwarts.

El asunto es que su elección al parecer causó una gran división entre los fanáticos de la historia ficticia creada por la escritora J. K. Rowling, algunos dicen que no parece en nada a la descripción que da la autora en su versión original, a su vez otros más dicen que ni siquiera se apega al del fallecido Rickman. Pero, eso no es todo porque también unos más dicen que es necesario darle una oportunidad y podría convertirse en un Snape muy bueno.

“Un hombre delgado, de piel cetrina, nariz grande y ganchuda y dientes amarillos y desiguales. Tiene el pelo negro, grasiento y largo hasta los hombros, que le enmarca la cara, y unos ojos negros y fríos. Viste una túnica negra que le da el aspecto de murciélago”, la descripción de Severus, maestro de Slytherin, es otro de los aspectos que les causa inconveniente a los seguidores de la saga, porque ellos aseguran que no tiene nada que ver con el famoso que fue elegido.

Ahora Severus Snape será representado por el actor británico Paapa Essiedu

Hasta estos instantes el hombre de 31 años, Essiedu, no ha dado a conocer su punto de vista e incluso su Instagram se mantiene privado. Es relevante mencionar que la serie se filmará de acuerdo con información de El Universal, en los estudios Warner Bros en Inglaterra y podría estrenarse a finales del 2026 o postergarse a comienzos del 2027, todavía no hay una fecha completamente definida.

