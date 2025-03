"Hubo mucha crueldad": Hija de Dulce hace dolorosa confesión tras la muerte de su madre

Ciudad de México.- La joven Romina Mircoli, única hija de la difunta cantante y actriz, Dulce, recientemente se ha presentado por una videollamada en Sale el Sol, para hablar sobre el homenaje a su madre. Sin embargo, aprovechando su accesibilidad, le cuestionaron de su proceso de duelo, por lo cual, se abrió e hizo dolorosa confesión sobre toda la "crueldad y falta de humanidad" que se presentó tras la muerte de la intérprete.

En el tercer mes tras el fallecimiento de la querida cantante, reconocidas artistas de la música, tales como Alejandra Ávalos, Myriam Montemayor, Shaila, María del Sol y Susana Zabaleta, el próximo 26 y 27 de marzo de este 2025, se van a presentar en La Maraka, Centro de Espectáculos, para hacerle su merecido homenaje a la también actriz. En plena Navidad, el pasado 25 de diciembre del 2024, Dulce perdió la vida por su cáncer de pulmón.

Dado a que el homenaje está a menos de 20 días, Romina, la única hija de la intérprete de Tu Muñeca, se presentó en el matutino de Imagen TV para hablar al respecto, sin embargo, Joanna Vega-Biestro, quiso saber como pasó su proceso de luto en medio de ataques de los supuestos amigos de su madre, a lo que declaró: "En retrospectiva tengo una sensación, en el momento que lo atravesé sentí injusticia, mucho enojo, mucho dolor y mucha impotencia de sentir mucha crueldad, mucha falta de humanidad".

Mircoli fue acusada por Francisco Cantú, presunto novio de la cantante, de haber empujado a la también actriz por las escaleras, de negarle ver a su nieto para manipularla, entre muchas otras cosas, a lo que ella declaró que sí hubo peleas, pero fueron en tiempos pasados y ya había un después en su relación con su madre, por lo que no hizo gran cosa: "Cosas que eran tan de ustedes, que habían quedado tan atrás, expuestas, usadas por gente cobarde, porque el tiempo que eligieron para usar esta información dice demasiado. Ellos solitos se han ido mostrando sus intenciones, sin que yo diga nada".

Yo tengo muchísima información para respaldarme pero no me interesa, no estoy en ese plan, y aunque no tuve un luto como todos, este tema de no poder detenerme a llorar con ese espacio que la gente se merece, me ha mantenido muy activa mentalmente, y me ha servido mucho", externó.