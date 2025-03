La corrieron: Conductora quedó fuera de 'Hoy' tras mala relación con galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa artista mexicana, que ha trabajado en Televisa durante más de tres décadas, sorprendió a todos sus seguidores y fans al confesar que había sido despedida del programa Hoy debido a que tuvo una mala relación con sus compañeros del programa. Se trata de Laura Flores, quien mayormente es conocida por su participación en novelas, pero quien además tuvo la oportunidad de formar parte de Hoy en varias ocasiones.

Recientemente, la también cantante estuvo como invitada en el programa Miembros al Aire y aquí fue cuestionada sobre si alguna vez había tenido una mala relación con un compañero. En ese sentido, Flores recordó su etapa como conductora del matutino: "Con el que fue más complejo trabajar, no nos habíamos entendido, sin embargo, yo lo admiro cañón como actor, es un gran actor, pero conduciendo no nos salió... es Arturo Peniche".

Laura explicó que no se entendió con el galán mexicano siendo conductores de Hoy, pero reiteró que ha sido maravilloso trabajar con él a través de melodramas como Fuego Ardiente: "En la conducción, porque no pongan que 'me cag...', no nos salió esa química de que estás a cuadro y dices '¿qué pasó?', estás chocando como teflón, eso le pasó a él conmigo y yo con él... después hicimos novela y fue padrísimo".

Laura Flores confesó que no tuvo buena relación con Arturo en 'Hoy'

No obstante, la falta de química que Laura y Arturo mostraron ante las cámaras ocasionó que ambos fueran despedidos del programa que ahora lidera Andrea Legarreta: "Nos batearon a los dos, nos corrieron a los dos, Reynaldo López". Aprovechando el espacio, la actriz también recordó en qué etapas de Hoy pudo trabajar: "Yo primero estuve con Federico Wilkings y estuve con Alfredo Adame y luego estuve contigo (Raúl Araiza), ya con Roberto Romagnolli".

Asimismo, la ahora novia de Lalo Salazar recordó que ella vio el debut de Raúl 'El Negro' Araiza en la conducción hace 16 años: "Al principio estaba bien nervioso y ya míralo... decía 'yo no soy conductor'". Finalmente, los 'miembros' le preguntaron a Laura con qué productor le había costado más trabajar y ella mencionó a Federico Wilking, ya que lo catalogó como un intenso.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable