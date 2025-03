¿Luto en Televisa? Pati Chapoy da una triste noticia de Memo del Bosque en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

El Paso, Texas.- La reconocida líder de espectáculos, Pati Chapoy, junto al resto de sus colaboradores de Ventaneando, acaban de mostrarse completamente afligidos, al dar una triste noticia sobre el actual estado de salud del reconocido productor, Memo del Bosque, quien confirmó que se encuentra en el hospital luchando por salir adelante en su peor reto de salud, ¿acaso habrá luto en Televisa?

Del Bosque tiene desde el 2017 luchando en contra del cáncer, pues fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, y aunque en 2019 se dijo libre de dicha enfermedad, el pasado viernes 7 de marzo del 2025, confirmó que se encuentra hospitalizado en un hospital de Texas, afirmando que estaba enfrentando el problema de salud más grande de su vida, y aunque no mencionó que estaba pasando, se han encendido las alarmas sobre una posible tragedia.

La mayor preocupación fue cuando su esposa, Vica Andrade, compartió en sus historias de Instagram, un video en el que se puede ver que el famoso está llorando mientras trata de sonreír al despedirse de sus tres hijos, Luna del Bosque, Coral del Bosque y Luca del Bosque, dedicándoles unas palabras que no se escuchan, pues silenció la grabación y en su lugar colocó un tema cristiano en el que se afirma que con Jesús existen los milagros y se puede ganar una batalla que se cree perdida, mientras se encuentra en una cama de hospital con oxígeno y visiblemente desmejorado.

Horas después de esto, Pedro Sola fue el primero en pronunciarse, asegurando que estaba preocupado, pero que le deseaba lo mejor y ojalá pudiera recuperarse pronto. Por su parte, Chapoy declaró que el ver estas noticias le generaron un gran susto, y al igual que el resto de sus compañeros, se mostró triste y afligida por las complicaciones en la salud del productor de Nosotros Los Guapos, que destacan lo complicado de su estado.

Finalmente, Rosario Murrieta, compartió la triste noticia de lo que en realidad se estaba viendo era el momento en el que se estaban despidiendo para siempre padres e hijos, dando la posibilidad de que podrían haber de recibido una trágica noticia, recalcando que esperaba equivocarse con ello: "Él habla de que va a hacer un intento más, enorme, para salir de esto. No sabemos si se trata de un trasplante o un tratamiento intensivo, pero ahí está con sus hijos en una imagen conmovedora porque pareciera, no queremos y no deseamos, pero como que se está despidiendo".

Fuente: Tribuna del Yaqui