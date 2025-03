Sergio Mayer lanza advertencia a hija de Héctor Parra tras culparlo si les ocurre algo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Sergio Mayer volvió a los titulares de la prensa luego de que lanzara un contundente mensaje en contra de Daniela Parra, debido a que la joven conductora manifestó temer por su seguridad y la de su padre, señalando al exGaribaldi y a su media hermana Alexa Parra en caso de que algo les llegara a suceder.

Asimismo, el político y actor mexicano reaccionó a la asistencia de Dani a una marcha para alzar la voz en contra de las falsas denuncias, por lo que advirtió que las declaraciones de la hija de Héctor Parra pueden acarrearle muchos problemas, debido a que ya es una persona mayor de edad e hizo acusaciones muy serias: "Me parece delicado, irresponsable, las acusaciones que ella hace", inició.

A fin de cuentas, está hablando de un caso que ya fue juzgado y sentenciado, que es el de Héctor Parra, por eso ya podemos decir que ya fue sentenciado, y que han pasado la primera instancia, la segunda instancia, y ahorita seguramente irán por el amparo, y vamos a ver lo que pasa", expresó el famoso.

El exparticipante de La Casa de los Famosos México recalcó que Héctor ya fue encontrado culpable por corrupción de menores y abuso sexual contra su hija menor: "Aquí no es un caso de falsas acusaciones, si esta persona está en la cárcel, es porque encontraron evidencias y hechos para abrirle una carpeta, para procesarlo en un juicio, y para sentenciarlo, que ella quiera desviar la atención, y sigue insistiendo con esto, me parece delicado, porque ya hay sentencia", aseveró.

Pero al pronunciarse en torno al temor que dijo sentir Daniela por su integridad y la de su progenitor, quien actualmente se encuentra en la cárcel pagando una condena de 12 años y 6 meses por los delitos antes mencionados, Sergio refutó: "Y también en otro momento había dicho de amenazas, y luego dijo que no, que no hay amenazas, me parece muy delicado y creo que se está metiendo en un terreno un poco complicado".

Vuelvo a lo mismo, lo quiero aclarar, ya no es una niña, ya tiene 30, 30 y tantos años, el hecho de que ella se vea jovencita, y se vea chiquita, y tenga empatía por su imagen con la gente, eso no le da justamente, se está metiendo en un terreno muy delicado", agregó.

Además, el intérprete de novelas como La fea más bella desacreditó que Daniela haya participado en una marcha para defender las injusticias. "A mí me parece, y lo digo con todo respeto, que no tiene ninguna calidad moral para representar a nadie, porque, primero que nada, habla de la ignorancia de venir aquí a Cámara de Diputados, a pedir que la ley se aplique. Hay otro Palacio, que es el Palacio Judicial, que está aquí al lado, donde ellos debieron de haber venido a pedir que la ley se aplique".

Ellos dijeron que ya existe la ley, nada más vienen a pedir que la ley se aplique, aquí hacemos leyes, no las aplicamos, obviamente, para generar ruido y polémica, pues vinieron a hacerlo aquí, eso es evidente", dijo al respecto.

