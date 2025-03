Yadhira Carrillo se separaría de Juan Collado tras confirmar regreso a novelas en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Yadhira Carrillo, al parecer estaría en problemas amorosos por su decisión de regresar a las novelas, tras 17 años de haber estado alejada de la actuación. Desgraciadamente, una supuesta fuente cercana a la estrella de Televisa, el haber vuelto al mundo del espectáculo, habría ocasionado la separación de Juan Collado, después de 13 años de matrimonio.

Carrillo tuvo un gran éxito siendo protagonista y hasta villana de melodramas entre mediados de los 90s' y de los 2000's, con las producciones como Amarte es mi Pecado, La Otra, Barrera de Amor y muchas otras más, sin embargo, en el año del 2008, fue la última vez que participó en una telenovela, que fue titulada como Palabra de Mujer, manteniéndose semi alejada del mundo del espectáculo.

Ahora, con el gran final del melodrama Las Hijas de la Señora García, el pasado domingo 2 de marzo de este 2025, Yadhira tuvo su gran regreso a la pantalla chica, interpretando el personaje de 'Carolina Guillén', que fe a ayudar al de Oka Giner. Después de que se descubrió su participación especial, los medios de comunicación se trataron de poner en contacto con la estrella de inmediato, y aunque no lo lograron en ese momento, el productor, José Alberto 'El Güero' Castro, quien reveló que va a regresar por la puerta grande, siendo la protagonista del remake de El Privilegio De Amar.

Va a estar con nosotros la señora Yadhira Carrillo. La decisión se tomó hace poco y es algo muy padre que esté con nosotros. Tenerla nuevamente es una gran oportunidad; ella es una gran actriz y siempre ha sido de casa, del canal de ‘Las estrellas", externó 'El Güero' Castro.

Fue hace un par de horas que comenzó a correrse el rumor de que aparentemente, mientras que Collado se encuentra libre de prisión y recuperando su salud, que lo tuvo al borde de la muerte, Carrillo está decidida a retomar su carrera, pues al parecer, pese a que por cuatro años estuvo al lado de Juan en su proceso en prisión, él le habría pedido el divorcio, y actualmente estarían al inicio de la batalla legal para separarse.

Con respecto a los motivos, no se sabe si es por peleas de convivencia o si es que el detonante sería el que la actriz querría regresar a su carrera pausada por 17 años, pero se espera que pronto alguno de los dos salga a aclararlo. Yadhira y Juan estuvieron casados por 13 años, después de haber llegado al altar en el año del 2012, no tienen hijos en común y al parecer no tendrían inconvenientes.

Juan con Yadhira. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui