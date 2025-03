¿Desde el más allá?: Daniel Bisogno llama a Pati Chapoy, dice hermano del conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El hermano del conductor fallecido 'de 'Ventaneando', Daniel Bisogno, reveló una situación que aseguró sucedió y está relacionada con el celular de Bisogno, el cual confesó sigue teniendo bajo su dominio por trámites que ha estado realizando, sin embargo, dijo que hace unos días recibió una llamada y lo que le contaron es algo que él de ninguna manera pudo haber hecho.

En entrevista para el programa de Fórmula Epectácular con Flor Rubio, Álex Bisogno, mencionó que hace unos días le llamó la productora de 'Ventaneando' Iyari González, y le preguntó si necesitaba algo, puesto que Chapoy tenía tres llamadas perdidas de parte del celular de Daniel, por lo que él respondió que no era posible porque no el móvil estaba en su casa y él había ido a un concierto con un amigo.

Álex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, aseguró que su hermano le llamó a Chapoy

"Le dije 'no puede ser porque el celular estaba en la casa y yo me fui a un concierto a la Arena Ciudad de México con un amigo', bueno pues casi se me pone a llorar Iyari, y me dice 'ay no me digas eso porque Pati, qué me va a decir', pues se hicieron tres llamadas al celular de Pati y sé que si a alguien hubiera llamado Daniel hubiera sido Pati", comentó quien también se desempeña como conductor.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, el comunicólogo y cineasta de profesión, señaló que en la casa de su hermano también han ocurrido manifestaciones, ya que las luces de la cocina estaban encendidas cuando él las había dejado apagadas, a su vez agregó que desde su muerte sueña mucho con Daniel, algo que para nada le da miedo porque le gustaría volver a tener contacto.

"Hace cinco días llegué a la casa de Daniel y la luz de la cocina estaba encendida, cuando yo dejo todo apagado, siempre me fijo porque es una zona donde todo es carísimo y ahorita no tenemos para pagar, hay que administrar", indicó el hombre del cual desde hace unos días se rumorea que podría integrarse a 'Ventaneando' pero hasta estos instantes en realidad no hay nada confirmado.

