Se volvió mujer: Tras fracaso en TV Azteca, actor llega a 'Hoy' y confirma regreso a Televisa

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor mexicano, quien hace algunos años hizo su debut en TV Azteca pero el melodrama en el que participó fue un fracaso, dio una tremenda sorpresa a sus seguidores y fans debido a que recientemente confirmó su regreso a Televisa. Se trata de Ernesto Laguardia, quien reapareció en el programa para revelar que se está preparando para un nuevo melodrama.

El galán de 65 años es recordado por su amplía trayectoria en las telenovelas, cuyos títulos más conocidos son Quinceañera, Fuego en la sangre, Amor real, Alborada y Corona de lágrimas. Además, Laguardia formó parte de Hoy durante una década. Tras dejar de ser exclusivo de San Ángel, Ernesto pudo debutar en el Ajusco con el melodrama Las Malcriadas, la cual resultó ser un fracaso.

En días pasados, Ernesto dio una entrevista exclusiva a Ricardo Escobar para el programa Hoy, donde contó que será parte del nuevo melodrama Amanecer del productor Juan Osorio. En ese sentido, el actor dio detalles del papel que interpretará: "Iñigo es el personaje que me toca interpretar y me encanta porque es un villano, pero un villano diferente, es callado, taimado, con muchas miradas, es un hombre con ínfulas de querer llegar a alturas muy altas", explicó.

Laguardia confesó que su personaje será muy cercano al protagonista, que será interpretado por Fernando Colunga: "Somos buenos amigos, yo lo aprecio muchísimo y a su familia, lo respeto como actor, toma riesgos, es un actor que siempre está en preparación", dijo sobre su sentir de trabajar con este galán. Además, el entrevistado declaró de qué va su personaje:

Iñigo es su hombre de confianza, que no les digo qué va a pasar pero siempre que le das poder a una persona que no lo puede manejar, que no tiene esa capacidad, pues resulta una bomba de tiempo".